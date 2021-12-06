  • USD: 13,77 - 13,80
  • EURO: 15,55 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MHP'li Kılıç: MHP olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, ''MHP olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz. Milletimizin dertlerini biliyor ve çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz.'' dedi.

MHP'li Kılıç: MHP olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz
Ekleme: 6.12.2021 - 15:07 Güncelleme: 6.12.2021 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
MHP'li Kılıç: MHP olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, ''MHP olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz. Milletimizin dertlerini biliyor ve çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz.'' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç'ın açıklaması şu şekilde;

Genel Başkanımız Sayın #DevletBAHÇELİ'nin talimatlarıyla “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu” Ankara programımızda Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Karakaya, MHP Çankaya İlçe Başkanımız Sn. Serkan Damar, MYK Üyelerimiz Sn. Özgür Bayraktar, Sn. İbrahim Çiftçi, Sn. Mehmet Duygulu, Sn. Oğuz Yılmaz, Sn. Ömer Çağlar Yılmaz, Sn. Mertcan Ağaç, MDK Üyelerimiz Sn. İlker İpek, Sn. Duygu Kurban Gözüoğlu, Ankara İl Başkanlığımızın değerli İl-İlçe Yöneticileri ve MHP heyetimiz ile Ankara Çankaya'da değerli Muhtarımızla kahvaltı programımızda bir araya geldik.

Türk Dünyasının Bilge Lideri, Lider Ülke Türkiye'nin mimarı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla gerçekleştirilen “Adım Adım 2023, İl il Anadolu” Temalı İl ziyaretlerimiz büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirilmektedir. Edirne'den Kars'a kadar her ilimizde, birçok ilçemizde sizlerle, vatandaşlarımızla birlikte olabilmek bizleri heyecanlandırmakta ve mutlu etmektedir. Dava arkadaşlarımız, vekillerimiz ve MYK üyelerimizle Başkentimizde, Ankaramız'da Siz Muhtarlarımızla buluşmak da ayrıca sevindirmiştir.

Vekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, MYK, MDK üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız her zaman vatandaşlarımızla, halkımızla birlikteler ve onların dertleriyle dertlenmek, mutluluklarını paylaşarak artırmak düşüncesiyle hareket etmektedirler. Haziran 2021'den bu yana da Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla,

İl, İlçe Başkanlarının Eğitimi, İl Başkan yardımcısı kadınlarımızın eğitimi, Gençlik Kurultayı, Analar Bacılar Kurultayı, Bölge Toplantılarımız ve şimdi de, “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu” temamızla illerimizde sizlerle birlikte oluyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin dinamik siyasi faaliyetlerinin 2023 hedefleri bağlamında hız kesmeden sürdürülebilmesi için, teşkilatlarımızın gereken çalışkanlık ve azmi göstereceğine olan inancımız tamdır.

Çalışmalarımızın ülkemiz ve umudunu Türk milletine bağlayan mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Sayın Genel Başkanımızın selam, sevgi ve başarı dileklerini arz ediyorum.

Değerli Muhtarlarımız,

MHP Ankara İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu kahvaltı programımızda sizlerle bir arada olmak, istişarelerde bulunmak için buradayız. Muhtarlarımızın halkımızla ilk elden yaptıkları temasların değerini ve etki alanını biliyor ve yaptığınız görevi çok önemli buluyoruz.

Bugüne kadar gittiğimiz her ilimizde siz kıymetli muhtarlarımızla birebir sohbet etme imkânı bulduk. Sizlerin sorunlarınızı biliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki,

Muhtarlarımızın özlük haklarının, çalışma sistemlerinin, yetki ve sorumluluklarının iyileştirilmesi hususunda MHP'den destek istemektesiniz. Biz bu desteği sonuna kadar vereceğiz. Sonuna kadar yanınızdayız. Bunun böyle bilinmesini isteriz.

MHP olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz. Milletimizin dertlerini biliyor ve çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz.

Cumhur ittifakının neticesinde son yıllarda terörle yapılan mücadelede başarılı olunmuştur. Bizim önceliğimiz de güvenliktir. Vatanı olmayanın geleceği de olmaz. Devleti olmayanın geleceği de olmaz. Bu sebeple önceliğimiz ülkemizin güvenliği, dolayısıyla bekasıdır. Afganistan, öncesinde Suriye, bir çok Afrika ülkesi bu konuda acı örnekler.

Dünyada ciddi bir ekonomik kriz söz konusudur. Pandemi dünya dengelerini alt üst etti. Kapanan iş yerleri, artan işsizlik oranları bütün dünyanın ortak derdi. Petrol fiyatları artarken, arz talep dengeleri ciddi manada bozuldu. Dünya devlerinden biri olan İngiltere'de akaryakıt sıkıntısı çekiliyor. Avrupa kış aylarında doğal gaz sıkıntısı çekilebileceğini tartışıyor. Enflasyon oranları gerek Amerika, gerekse Avrupa'da ciddi manada arttı.

Tabii ki ister istemez bu kriz bizi de etkiliyor. Terörle mücadelemizin rövanşını Kur üzerinden almak istiyorlar. Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir. Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranının yüksekliği açısından ilk on ülkeden biri, Avrupa'nın da zirvesindedir. Faiz geleceğimizden çalmaktadır. Enflasyon ile mücadelede milli ve yerli üretiminin arttırılması tek çaredir. Milletçe sabır ve metanetle, sağduyuyla hareket etmeliyiz. Bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenler başarılı olamayacaklardır. Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle “Canlı Döviz Bombalarına Eyvallah Etmeyeceğiz” “ok yaydan çıkmıştır, Allah'ın izniyle hedefine ulaşacaktır.”

MHP olarak yapılanları yakinen takip ediyor, milletimizin lehine olan her türlü kararı destekliyor, yapılması gerekenler konusunda ciddi manada çaba sarf ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi tekrar selamlıyor, toplantımızın, partimiz, camiamız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sağ olun, var olun Cenab-ı Allah'a emanet olun.
3600 ek gösterge için mutlu son! Memur ve emekliler dikkat!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Sedat Peker hakkında flaş iddia: BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındı
Aziz Sancar: Karabağ Zaferi, Türk dünyasının en büyük zaferlerinden
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'tan teröristbaşı Öcalan'ın hendekçi yeğeni HDP milletvekili Ömer Öcalan'a füze gibi yanıt
Darbe imalı bildiriye imza atan amiraller hakkında flaş gelişme
İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi!
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Milyonlarca memur merakla bekliyordu
Mahkemeden Tosuncuk'a bir şok daha!
Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak
Diyarbakır’da baba dehşeti: Eşini 25 yerinden bıçakladı... Çocuklarının boğazını kesti
13 HDP'li vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofoğlu utanmadan kendini savundu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Başkan Erdoğan'dan faiz, büyüme ve ihracat mesajı: Tamamlayıcı bir parça olarak görüyoruz...
CHP, İyi Parti, GP ve Deva Partisinden istifa edip MHP'ye geçtiler
Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasına büyük tuvaletini yaptı! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasına büyük tuvaletini yaptı! O anlar kamerada

Meteoroloji uyardı: Çarşamba günü 13 kente kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Çarşamba günü 13 kente kar geliyor

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu