MHP'li Kılıç: MHP olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, ''MHP olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz. Milletimizin dertlerini biliyor ve çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz.'' dedi.Genel Başkanımız Sayın #DevletBAHÇELİ'nin talimatlarıyla “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu” Ankara programımızda Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Karakaya, MHP Çankaya İlçe Başkanımız Sn. Serkan Damar, MYK Üyelerimiz Sn. Özgür Bayraktar, Sn. İbrahim Çiftçi, Sn. Mehmet Duygulu, Sn. Oğuz Yılmaz, Sn. Ömer Çağlar Yılmaz, Sn. Mertcan Ağaç, MDK Üyelerimiz Sn. İlker İpek, Sn. Duygu Kurban Gözüoğlu, Ankara İl Başkanlığımızın değerli İl-İlçe Yöneticileri ve MHP heyetimiz ile Ankara Çankaya'da değerli Muhtarımızla kahvaltı programımızda bir araya geldik.Türk Dünyasının Bilge Lideri, Lider Ülke Türkiye'nin mimarı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla gerçekleştirilen “Adım Adım 2023, İl il Anadolu” Temalı İl ziyaretlerimiz büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirilmektedir. Edirne'den Kars'a kadar her ilimizde, birçok ilçemizde sizlerle, vatandaşlarımızla birlikte olabilmek bizleri heyecanlandırmakta ve mutlu etmektedir. Dava arkadaşlarımız, vekillerimiz ve MYK üyelerimizle Başkentimizde, Ankaramız'da Siz Muhtarlarımızla buluşmak da ayrıca sevindirmiştir.Vekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, MYK, MDK üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız her zaman vatandaşlarımızla, halkımızla birlikteler ve onların dertleriyle dertlenmek, mutluluklarını paylaşarak artırmak düşüncesiyle hareket etmektedirler. Haziran 2021'den bu yana da Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla,İl, İlçe Başkanlarının Eğitimi, İl Başkan yardımcısı kadınlarımızın eğitimi, Gençlik Kurultayı, Analar Bacılar Kurultayı, Bölge Toplantılarımız ve şimdi de, “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu” temamızla illerimizde sizlerle birlikte oluyoruz.Milliyetçi Hareket Partisi'nin dinamik siyasi faaliyetlerinin 2023 hedefleri bağlamında hız kesmeden sürdürülebilmesi için, teşkilatlarımızın gereken çalışkanlık ve azmi göstereceğine olan inancımız tamdır.Çalışmalarımızın ülkemiz ve umudunu Türk milletine bağlayan mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Sayın Genel Başkanımızın selam, sevgi ve başarı dileklerini arz ediyorum.Değerli Muhtarlarımız,MHP Ankara İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu kahvaltı programımızda sizlerle bir arada olmak, istişarelerde bulunmak için buradayız. Muhtarlarımızın halkımızla ilk elden yaptıkları temasların değerini ve etki alanını biliyor ve yaptığınız görevi çok önemli buluyoruz.Bugüne kadar gittiğimiz her ilimizde siz kıymetli muhtarlarımızla birebir sohbet etme imkânı bulduk. Sizlerin sorunlarınızı biliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki,Muhtarlarımızın özlük haklarının, çalışma sistemlerinin, yetki ve sorumluluklarının iyileştirilmesi hususunda MHP'den destek istemektesiniz. Biz bu desteği sonuna kadar vereceğiz. Sonuna kadar yanınızdayız. Bunun böyle bilinmesini isteriz.MHP olarak milletimizin menfaatine olan ve olacak her türlü konunun destekçisi ve takipçisiyiz. Milletimizin dertlerini biliyor ve çözümü konusunda var gücümüzle çalışıyoruz.Cumhur ittifakının neticesinde son yıllarda terörle yapılan mücadelede başarılı olunmuştur. Bizim önceliğimiz de güvenliktir. Vatanı olmayanın geleceği de olmaz. Devleti olmayanın geleceği de olmaz. Bu sebeple önceliğimiz ülkemizin güvenliği, dolayısıyla bekasıdır. Afganistan, öncesinde Suriye, bir çok Afrika ülkesi bu konuda acı örnekler.Dünyada ciddi bir ekonomik kriz söz konusudur. Pandemi dünya dengelerini alt üst etti. Kapanan iş yerleri, artan işsizlik oranları bütün dünyanın ortak derdi. Petrol fiyatları artarken, arz talep dengeleri ciddi manada bozuldu. Dünya devlerinden biri olan İngiltere'de akaryakıt sıkıntısı çekiliyor. Avrupa kış aylarında doğal gaz sıkıntısı çekilebileceğini tartışıyor. Enflasyon oranları gerek Amerika, gerekse Avrupa'da ciddi manada arttı.Tabii ki ister istemez bu kriz bizi de etkiliyor. Terörle mücadelemizin rövanşını Kur üzerinden almak istiyorlar. Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir. Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranının yüksekliği açısından ilk on ülkeden biri, Avrupa'nın da zirvesindedir. Faiz geleceğimizden çalmaktadır. Enflasyon ile mücadelede milli ve yerli üretiminin arttırılması tek çaredir. Milletçe sabır ve metanetle, sağduyuyla hareket etmeliyiz. Bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenler başarılı olamayacaklardır. Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle “Canlı Döviz Bombalarına Eyvallah Etmeyeceğiz” “ok yaydan çıkmıştır, Allah'ın izniyle hedefine ulaşacaktır.”MHP olarak yapılanları yakinen takip ediyor, milletimizin lehine olan her türlü kararı destekliyor, yapılması gerekenler konusunda ciddi manada çaba sarf ediyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi tekrar selamlıyor, toplantımızın, partimiz, camiamız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.Sağ olun, var olun Cenab-ı Allah'a emanet olun.