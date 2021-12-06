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MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...

MHP, kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarını çarpıttığını iddia ederek bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, 2023 seçimlerinde anket şirketlerinin bir kez daha ters köşeye yatırılacağını ifade etti. Yalçın, "Şüphe yok ki MHP; önceki seçimlerde olduğu gibi, umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacak." dedi.

MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Ekleme: 6.12.2021 - 11:53 Güncelleme: 6.12.2021 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP; önceki seçimlerde olduğu gibi, umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacak, CHP ve yancılarını destekleyen kamuoyu araştırma şirketlerini 2023 Haziran'ında da ters köşeye yatıracaktır" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 30 Ekim 2021'den itibaren 'Adım Adım 2023- İl İl Anadolu' temasıyla başlattığı siyasi çalışmaların hafta sonu itibarıyla sona erdiğini bildirdi. 81 ilde gerçekleştirilen çalışmalardan hem partisi hem de Cumhur İttifakı açısından verimli ve faydalı neticeler alındığını belirten Yalçın, "Siyasi çalışmalara katılan MHP Genel Merkez temsilcileriyle kurul ve teşkilat üyelerimizin bütün illerimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıp halleşmesi, bayram ve demokrasi şöleni havasında yaşanmıştır. Zillet ittifakının iddialarının aksine, Cumhur İttifakının güven veren siyasi duruş ve tutarlılığının; milletimizin geleceğe dair umutlarını artırdığı, beklentilerine yegane çare olarak görüldüğü anlaşılmıştır. Zillet ittifakının güven vermeyen, kavgacı ve şedit siyaset tarzının ise Anadolu'da karşılığının olmadığı müşahede edilmiştir" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İSTEYEN ODAKLAR'

Yalçın, 'İl İl Anadolu' teması kapsamındaki faaliyetler sırasında CHP'nin politikaları üzerinde de durulduğunu belirterek, "Son yıllarda yeryüzünü kasıp kavuran küresel salgınlara, ekonomik krizlere, doğal afetlere ve dünya barışını tehdit eden yaygın vekalet savaşlarına rağmen; büyüyüp gelişerek hem bölgesinde hem de yeryüzünde başat bir aktör konumuna yükselen Türkiye'yi durdurmak isteyen odakların, CHP'yi nasıl taşeronlaştırıp kuruluş amaçlarından saptırdığı anlatılmıştır. Milli değerlerimize muarız duruşuna 'helalleşme' yalanını dolamak isteyen CHP'nin; bir yandan PKK'nın politik acentesi bir partinin ihanetini nasıl pamuklara sarmaya çabaladığı, bir yandan da küçük partiler halinde siyaset sahnesini dolduran fitne kuluçkalarına nasıl yumurta bıraktığı bütün ayrıntılarıyla dile getirilmiştir. CHP'nin; ülkeyi bir kaos coğrafyasına çevirerek Cumhur İttifakını bundan sorumlu göstermek için harcadığı beyhude mesainin, demokrasimizin temel mefhumlarından muhalefetin içini boşaltarak yerine kavga, husumet ve düşmanlık doldurduğu gerçeği, milletimizle paylaşılmıştır" diye konuştu.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATACAKTIR'

Yalçın, toplantılar ve halkla bire bir temaslar vesilesiyle kamuoyunun nabzının yoklandığını, çok faydalı ve somut sonuçlar elde edildiğini kaydetti. Yalçın, "Toplum mühendisliğiyle MHP'nin oylarını gerçek rakamların çok altında göstererek seçmen eğilimlerini başka partilere akıtmak isteyen fonlanmış ve ideolojik bazı anketlerin aksine, partimize yönelik teveccühün belirgin surette arttığı tespit edilmiştir. Şüphe yok ki MHP; önceki seçimlerde olduğu gibi, umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacak, CHP ve yancılarını destekleyen kamuoyu araştırma şirketlerini 2023 Haziran'ında da ters köşeye yatıracaktır. Elbette MHP'nin bir ayı aşkın süredir sürdürdüğü siyasi faaliyetler dolayısıyla yalnızca arızalı muhalefet cephesinin demokrasimizin işleyişiyle bağdaşmayan politikaları üzerinde durulmamış, Cumhur İttifakı olarak Türkiye yararına atılan ve gelecekte atılacak adımlar da dile getirilmiştir" dedi.


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