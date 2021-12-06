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Meteoroloji uyardı: Çarşamba günü 13 kente kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken çarşamba günü kar yağışı beklendiği bildirildi.

Ekleme: 6.12.2021 - 15:09 Güncelleme: 6.12.2021 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı: Çarşamba günü 13 kente kar geliyor
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun genelinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan'da 16, Erzurum'da 8, Ağrı'da 13, Kars'ta 12, Erzincan'da 3, Iğdır ve Bayburt'ta 4, Tunceli'de 2 derece olarak ölçüldü.

Özellikle gece saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu bölgede araç camları, şadırvanlar ve yüksek kesimlerdeki derelerin yüzeyi buz tuttu. Erzincan'da Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan Ardıçlı Gölünde güzel kış manzaraları oluştu.

'Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 6 Aralık Pazartesi günü tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Güncel raporda Akdeniz ve Ege Bölgeleri için aşırı yağış ve sel uyarısı yapılırken, Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır.

Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.


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