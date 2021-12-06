Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Milyonlarca memur merakla bekliyordu

3600 ek gösterge çalışmaları milyonlarca memur tarafından merakla bekleniyordu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı son dakika açıklamada, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARI NASIL OLACAK?3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayında Meclis'e getirilmeye hazırlanırken yaklaşık 250 bin memur emeklilik dilekçesini beklemeye aldı. Yeni düzenleme görev ücreti, emekli aylığı ve ikramiyesini artırdığı gibi yeni gösterge kamuda yükselmenin de önünü açacak.Emekliliği hak eden yaklaşık 250 bin öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci hak kaybı yaşamamak için 3600 ek gösterge düzenlemesini beklerken, kamuda gençlere de iş fırsatı doğacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergenin kapsamı ve maliyeti konusunda bakanlık bünyesinde çalıştıklarını söylemişti.MESLEK GRUPLARI GENİŞLEYECEEKTeknik çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Kapsamın eşitlik ve adalet ilkesi gözetilerek belirlenmesi, düzenlemenin 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle 2200 altı, 2200 ve 3000 ek gösterge üzerinden hesaplanan ücretlere tabi meslek grupları genişleyecek.Memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Böylece, polis, öğretmen, hemşireler başta olmak üzere kamu çalışanlarının maaşları, emekli ikramiye ve aylıkları artacak.Son dakika haberi | Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Milyonlarca memur merakla bekliyordu3000 OLAN EK GÖSTERGE 3600'E ÇIKACAKÜç yıl süreli yüksekokul bitiren, sınava giren, yeterlilik sınavına göre atanan kamu çalışanlarının göstergesi 3600'e çıkabiliyor. Dört yıl önce yapılan düzenleme ile polis, uzman jandarma, erbaşların göstergesi 3000'e yükseltildi. Mevcut uygulamada emekli ikramiyesi polislerde 3000 diğerlerinde de 2200 ek gösterge üzerinden hesaplanıyor.Yapılacak düzenleme ile 2200, 3000 olan ek gösterge 3600'e çıkacak. Emekli ikramiyesi emekli olunan tarihteki ek göstergeye göre ödeniyor.Geriye dönük ödeme olmadığı için emekliliği hak eden binlerce çalışan daha yüksek ikramiye alabilmek için yeni düzenlemeyi bekliyor. Kamu çalışanlarının üçte birini öğretmenler oluştururken yasal düzenlemeyi bekleyenlerin okulların tatil olacağı gelecek yılın yaz aylarında dilekçesini vermesi bekleniyor.AYLIKTA 750-1.100 TL'LİK ARTIŞ3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle, Memur-Sen'in hesaplamasına göre emekli ikramiyesi 30 bin lira artacak. Emekli aylığı 750-1.100 lira yükselecek, 3000 ek göstergedeki öğretmen maaşı aylık 107 lira artacak.Teknik hizmetteki istatistikçi, fizikçinin de katsayısı da yükseliyor. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.Son dakika haberi | Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Milyonlarca memur merakla bekliyorduİKRAMİYE 190 BİN LİRAYA ÇIKACAKKamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 25'i ek göstergeden yararlanabiliyor. Polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire ve diğer meslek gruplarının ek göstergeye kavuşmasıyla bu oran yüzde 70'i geçecek.Yaklaşık 200 bin öğretmen emekliliği hak etmiş durumda. Yılda 50 bin memurun emekli olduğu düşünüldüğünde öğretmenlerle birlikte kamuda potansiyel emekli sayısı 250 bine ulaşıyor.Bugün otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan yeni uygulama ile 190 bin lira emekli ikramiyesi alacak.İDARİ KADROLAR DA DÂHİL EDİLİYORYeni çalışma ile müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak.Sendikalar yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesini, birçok kurumda müdür, şube müdürü kadrolarında görev yapanların düşük olan ek göstergelerinin düzeltilmesini talep ediyor.