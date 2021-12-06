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Beyaz Gazete
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Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Latif Şimşek'in sunduğu Dinamit programının bu haftaki konukları Osman Diyadin ve Zihni Çakır oldu. Bu haftaki programda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın MHP üzerinden oynadığı oyunlar gözler önüne serildi.

Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
Ekleme: 6.12.2021 - 11:40 Güncelleme: 6.12.2021 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
Latif Şimşek'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Dinamit programının bu haftaki konuğu Osman Diyadin ve Zihni Çakır oldu. Programda, Alparslan Türkeş'i anma etkiliğinde yaşanan olaylar ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş hakkında yaptığı açıklamalar masaya yatırıldı. 

Program boyunca Mansur Yavaş'ın MHP üzerinden oynamaya çalıştığı siyasi ve sinsi oyunlar adeta gözler önüne serildi. Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Zihni Çakır konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı; 

''Mansur Yavaş, MHP'yi ele geçirmeyi planlayan kişidir. Yavaş'ın haberi olmadan böyle bir etkinlik düzenlenmesi mümkün değildir. Bu eylem MHP ve Ülkücülerin arasına nifak sokmaya çalışanların arkasında Mansur Yavaş'ın olduğunu açık ve net bir şekilde açıkladı.''

Çakır'ın açıklamaları Mansur Yavaş'ın  MHP üzerinden oynadığı siyasi oyunu ortaya koyarken bir diğer konu başlığı ise MHP Lideri Bahçeli'nin Mansur Yavaş hakkında 'Yavaş bundan sonra dikkat etsin, arkasında ülkücü nefesi var' sözleriydi. 

Bahçeli'nin konuşmasını değerlendiren Osman Diyadin ''Devlet Bahçeli'nin bugün ki konuşması aslında geçmişi de beraberinde getiriyor. Mansur Yavaş'ın Devlet Bahçeli'ye gönderdiği istifa mektubunda ''MHP'yi CHP lileştiremezsiniz'' diyip eleştireceksin sonra CHP Belediye başkanı olacaksın hem de HDP'nin oylarıyla.'' şeklinde konuştu.




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