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Mahkemeden Tosuncuk'a bir şok daha!

Yıllarca süren firarının ardından Uruguay’dan Türkiye’ye getirilen Çiftlik Bank’ın CEO’su tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kardeşi ve şirketin 2 numarası Fatih Aydın’ın tutukluluk durumu hakkında karar verildi. Geçtiğimiz ay tutuklanan Aydın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık dosyayı, aylık tutukluluk incelemesi için sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik Aydın’ın tutuklunun halinin devamına karar verdi.

Mahkemeden Tosuncuk'a bir şok daha!
Ekleme: 6.12.2021 - 15:01 Güncelleme: 6.12.2021 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Mahkemeden Tosuncuk'a bir şok daha!
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan firari Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından geçtiğimiz ay Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadesinin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Daha önce hakkında 3 kez Çiftlik Bank davası açılan ve toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Fatih Aydın'ın hakkında yüzü aşkın mağdurun şikayetçi olduğu soruşturma dosyasında savcılık Aydın'ın aylık tutukluluk incelemesi için dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin kaldırılması için bir gerekçe olmadığı, hakkındaki iddialara yönelik araştırmaların hala devam ettiğini belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

TOPU KARDEŞİNE ATMIŞTI

Fatih Aydın tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde, şirkette önemli bir pozisyonunun olmadığını formaliteden şirkete az bir hisse ile ortak edildiğini kaydetmişti. Dahası kardeşi Mehmet Aydın ile kardeşlik ilişkisinin hiçbir zaman samimi olmadığını ifade ederek bir anlamda suçu kardeşine atmış, 'Ben şirkette getir-götür işi yapardım. Aydın'ın beni şirketine sözde ortak yapmaktan, maaş karşılığı şarküterisinde çalıştırmaktan ve Uruguay'da yaşadığım sürede 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Kurmuş olduğu şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı. Şirketlerin hiçbir yönetim aşamasında olmadığım için mağdurların zararlarını, mağdurlardan toplanan paraların nerede ve ne amaçla kullanıldığını da bilmem mümkün değildir. Bunun cevabını kardeşim Mehmet Aydın bilir' diye de eklemişti.
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