Kripto para mağdurlarının avukatı milyarlık vurgunu anlattı: Sosyal medyadan paylaşıp dalga geçiyorlar

'da 'Bitrota' isimli kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden 15 kişi savcılığa suçduyurusunda bulundu. Mağdurların avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, son dönemlerdeyatırımcıları mağdur eden kripto para borsalarının birbiri ile bağlantılı olduğunu belirterek,vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlattı.Çetinkaya, 'Bitrota' kurucusu Kenan A. ile Hasan Ö.'nün piyasayı 13 milyon dolardolandırdığını ifade ederek, "Daha önce Mpax kurucusu ile ilgili de suç duyurusundabulunmuştuk. Yaptığımız araştırmalarda aynı isimlerin piyasaya sürekli farklıisimlerde kripto para sürdüklerini gördük. İnsanların güvenmedikleri borsalarapara yatırmamalarını istiyoruz" dedi.Bursa'da, 'Bitrota' isimli kripto para borsasında yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıylahaklarında yakalama kararı çıkarılan Kenan A. ve Hasan Ö.'nün, kendilerini dolandırdığınıiddia eden 15 kişi suç duyurusunda bulundu.Şüphelilerin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, yaşadıkları hukuki süreci ve şüphelilerinuyguladıkları yöntemleri anlattı. Daha önce 'Mpax' isimli bir kripto para ile 13 milyonlukvurgun yapan Erkan A.'nın da aynı borsada yer aldığına dikkat çeken Çetinkaya, şüphelilerinsürekli farklı isimlerle kripto para çıkardıklarına değindi. Çetinkaya, kripto para vurgunuyapanların sosyal medya hesaplarından lüks hayatlarını paylaştıklarını ve müvekkillerinin budurum karşısında üzüldüklerini kaydetti.'150 MÜVEKKİLİM VAR'Kripto para vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlatan Çetinkaya, "Kenan A. veHasan Ö.'ün ortak olduğu borsada 2019 yılında 'Mydex' diye bir kripto parayayınlandı. O paranın sahipleri hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Daha sonraKenan A. kendi borsasında 2 tane farklı isimde kripto para yayınlıyor. Bunundışından Bitrota borsasında işlem gören ve ponzi coin dediğimiz yani yüzde30'dan yüzde 45'e kadar kazanç vaat eden coinler var. Mpax, Mydexchin,Talent,Rota bunların tamamı bu coinlerden. Aslında aralarındaki bağlantı şu şekilde:Taner Y'nin 'Mydexchin' isimli kripto parası ilk olarak Bitrota'da yayınlanıyor.Bitrota Kenan A. ve Hasan Ö.'ye ait. Aynı zamanda Mydexchin'in reklam yüzünüde bizim 'Erkan A.' adıyla bildiğimiz Eren D. Erkan A. Mydexchin'de 2 bin kişilik birliste oluşturup onunla birlikte Mpax'a geçiyor. Ama aslında bunların asıl olayıTaner Y., Mydexchin'i batırdığında yani dolandırıcılığı ortaya çıktığında Bitrota'dabaşka bir kripto para ortaya çıkıyor. Bitrota'da sıkıntı çıktığında Mpax devreyegiriyor.Mpax davalık oldu şimdi ortaya yeni kripto paralar çıktı. Yani bu adamlar sürekliolarak çete ve organizasyon dahilinde ponzi coin sistemiyle çalışıyorlar. Mpax için150 müvekkilim var. Bitrota için sayı daha az ama bireysel suç duyuruları yapılıyor.Bitrota'da 1 milyar liraya varan bir mağduriyet var. Mpax'da da 13 milyon dolarlıkbir rakamdan söz edebiliriz.Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yürütülen bir soruşturma davar ancak biz bunların birbirinden bağımsız hareket etmediklerini söylüyoruz.Bunlar bir şekilde yolları birbiri ile kesişmiş ortak plan ve hareket çerçevesindedevam eden kazançlarını bu yolla sağlayan insanlar. Dalga geçer gibi lükshayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp mağdurların sinirleriniyıpratıyorlar" dedi.