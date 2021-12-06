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Kripto para mağdurlarının avukatı milyarlık vurgunu anlattı: Sosyal medyadan paylaşıp dalga geçiyorlar

Milyonlarca dolarını kripto borsada kaybedenler savcılığa başvurdu. Mağdurların avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, "Dalga geçer gibi lüks hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp mağdurların sinirlerini yıpratıyorlar." dedi.

Ekleme: 6.12.2021 - 10:14 Güncelleme: 6.12.2021 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Kripto para mağdurlarının avukatı milyarlık vurgunu anlattı: Sosyal medyadan paylaşıp dalga geçiyorlar
'da 'Bitrota' isimli kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden 15 kişi savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Mağdurların avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, son dönemlerde
yatırımcıları mağdur eden kripto para borsalarının birbiri ile bağlantılı olduğunu belirterek,
vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlattı.

Çetinkaya, 'Bitrota' kurucusu Kenan A. ile Hasan Ö.'nün piyasayı 13 milyon dolar
dolandırdığını ifade ederek, "Daha önce Mpax kurucusu ile ilgili de suç duyurusunda
bulunmuştuk. Yaptığımız araştırmalarda aynı isimlerin piyasaya sürekli farklı
isimlerde kripto para sürdüklerini gördük. İnsanların güvenmedikleri borsalara
para yatırmamalarını istiyoruz" dedi.

Bursa'da, 'Bitrota' isimli kripto para borsasında yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla
haklarında yakalama kararı çıkarılan Kenan A. ve Hasan Ö.'nün, kendilerini dolandırdığını
iddia eden 15 kişi suç duyurusunda bulundu.

Şüphelilerin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, yaşadıkları hukuki süreci ve şüphelilerin
uyguladıkları yöntemleri anlattı. Daha önce 'Mpax' isimli bir kripto para ile 13 milyonluk
vurgun yapan Erkan A.'nın da aynı borsada yer aldığına dikkat çeken Çetinkaya, şüphelilerin
sürekli farklı isimlerle kripto para çıkardıklarına değindi. Çetinkaya, kripto para vurgunu
yapanların sosyal medya hesaplarından lüks hayatlarını paylaştıklarını ve müvekkillerinin bu
durum karşısında üzüldüklerini kaydetti.

'150 MÜVEKKİLİM VAR'

Kripto para vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlatan Çetinkaya, "Kenan A. ve
Hasan Ö.'ün ortak olduğu borsada 2019 yılında 'Mydex' diye bir kripto para
yayınlandı. O paranın sahipleri hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Daha sonra
Kenan A. kendi borsasında 2 tane farklı isimde kripto para yayınlıyor. Bunun
dışından Bitrota borsasında işlem gören ve ponzi coin dediğimiz yani yüzde
30'dan yüzde 45'e kadar kazanç vaat eden coinler var. Mpax, Mydexchin,Talent,
Rota bunların tamamı bu coinlerden. Aslında aralarındaki bağlantı şu şekilde:

Taner Y'nin 'Mydexchin' isimli kripto parası ilk olarak Bitrota'da yayınlanıyor.
Bitrota Kenan A. ve Hasan Ö.'ye ait. Aynı zamanda Mydexchin'in reklam yüzünü
de bizim 'Erkan A.' adıyla bildiğimiz Eren D. Erkan A. Mydexchin'de 2 bin kişilik bir
liste oluşturup onunla birlikte Mpax'a geçiyor. Ama aslında bunların asıl olayı
Taner Y., Mydexchin'i batırdığında yani dolandırıcılığı ortaya çıktığında Bitrota'da
başka bir kripto para ortaya çıkıyor. Bitrota'da sıkıntı çıktığında Mpax devreye
giriyor.

Mpax davalık oldu şimdi ortaya yeni kripto paralar çıktı. Yani bu adamlar sürekli
olarak çete ve organizasyon dahilinde ponzi coin sistemiyle çalışıyorlar. Mpax için
150 müvekkilim var. Bitrota için sayı daha az ama bireysel suç duyuruları yapılıyor.
Bitrota'da 1 milyar liraya varan bir mağduriyet var. Mpax'da da 13 milyon dolarlık
bir rakamdan söz edebiliriz.


Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yürütülen bir soruşturma da
var ancak biz bunların birbirinden bağımsız hareket etmediklerini söylüyoruz.
Bunlar bir şekilde yolları birbiri ile kesişmiş ortak plan ve hareket çerçevesinde
devam eden kazançlarını bu yolla sağlayan insanlar. Dalga geçer gibi lüks
hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp mağdurların sinirlerini
yıpratıyorlar" dedi.


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