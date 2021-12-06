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Konya-Karaman arası bir saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşüyor

Test sürüşleri başarıyla tamamlanan Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde, Karaman Garı'nda YHT'ye uygun fiziki düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Ekleme: 6.12.2021 - 14:46 Güncelleme: 6.12.2021 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Konya-Karaman arası bir saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşüyorKaraman Tren Garı'nda açılış için çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Yürüyen merdivenler ve yolcu peronlarının daha önce yapıldığı garda, hızlı tren işletmesine yönelik cam seperatör, kabin ve yön levha işleri de tamamlandı. X-ray cihazlarının da yerleştirileceği çalışmalarda sadece çevre düzenleme ile temizlik işleri kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da nisan ayı sonunda Ankara'dan Karaman'a kadar YHT ile test sürüşüne katılarak incelemelerde bulunmuştu.

Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arası bir saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek.

Hat güzergahında Konya ile Karaman arasında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.
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