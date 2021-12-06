Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK'in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelerek söz aldı.TÜİK'E YÜKLENDİKürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen ve görüşmeyi reddeden TÜİK'i eleştirdi.'TÜİK'İN VERİLERİ DOĞRUYSA SİYASETİ BIRAKACAĞIM'Kılıçdaroğlu, TÜİK'in duyurduğu enflasyon verilerinin yanlış olduğunu söyledi.CHP lideri konuyla ilgili, 'Herhangi bir bakkala gidin. TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin ben siyaseti bırakacağım.' dedi.