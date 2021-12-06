İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi: Muhammed

İngiltere'de, BabyCentre tarafından paylaşılan verilere göre Muhammed ismi, Muhammad, Mohammed veya Mohammad gibi farklı yazılışlarıyla 5'inci yılında da listenin en başında yer aldı.İkinci ve üçüncü sırada bulunan Noah ve Oliver geçen yılki yerlerini korurken, Omar 79, Abdul da 90'ıncı sırada ilk 100 erkek bebek ismi listesine girdi.FATIMA VE NUR İLK 100'DEKız bebek listesinde ise Olivia, geçen yıl ikinci sıraya düştükten sonra bu yıl yine zirveye çıktı. Sophia ise ikinciliğe geriledi. Ayrıca Fatima ve Nur da ilk 100 kız bebek ismi listesine girdi.DİZİLER VE FİLMLER İSİM TERCİHLERİNİ ETKİLEDİÖte yandan koronavirüs nedeniyle bir belirsizlik döneminin ardından bazı ebeveynlerin, Aurora gibi şafak veya yeni başlangıçlar anlamına gelen isimleri tercih ettiği görüldü.Ayrıca Netflix, Disney+ dizileri ve filmlerin etkisiyle Luca, Penelope, Maeve isimleri de ilk 100 isim arasında yer aldı. Tokyo Olimpiyatları'nın ardından bebeklere Jack, Jason ve Luke gibi başarılı sporcuların adları da verildi.