Gaziantep’te babası tarafından öldüresiye dövülen bebek, taburcu oldu

Gaziantep'te babası Yunus Göç tarafından öldüresiye darbedilen 2 aylık Cihan bebek, tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştu.Türkiye'nin gündemine oturan olaydan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Cihan bebek, taburcu edildi.Bebeğin tedavi gördüğü hastanede görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, yazılı açıklamasında, bebeğin kendilerine ulaştığında durumunun iyi olmadığını, beyinde kanamanın olduğunu bildirdi.“BEYİNDE KALICI HASAR GÖRÜNMÜYOR”Hemen yoğun bakımda tedaviye aldıklarını ve bebeğin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:'Bebeğimizi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Neyse ki bebek de yoğun bakımda tedavilere olumlu cevap verdi. Tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadık. Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine birkaç gün önce de servise çıkarmıştık. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor. Solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek.”“UMARIZ YAŞADIĞI TRAVMALARI UNUTACAĞI GÜZEL BİR HAYATI OLUR”Hastanenin genel müdürü Dr. Cengiz Bayram da bebeği sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutlu olduklarını belirterek, 'Umarız bundan sonra yaşadığı travmaları unutacağı güzel bir hayatı olur.' ifadelerini kullandı.NİTELİKLİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTIGaziantep'te baba Yunus Göç'ün, yaklaşık 2 aylık olan Cihan bebeği darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba, ‘nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.