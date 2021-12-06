Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Aralık'ta Siirt'teki programında görev yapacak bir polis memurunun aracının altına bomba yerleştirildi. Polisin dikkati sayesinde patlayıcı hızlıca etkisiz hale getirildi. Algı ve manipülatif içerikli haberlerin adresi FOX TV'nin sunucusu Gülbin Tosun, Başkan Erdoğan'ın miting alanında bulunan bomba haberini aktarırken "Ne yazık ki o bomba patlamadan imha edildi" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Tosun'un dili sürçmüş gibi görünse de bu durum sosyal medyada 'bilinç altının dışa vurumu' olarak yorumlandı ve tepkilerin odağı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun özel aracının altına uzaktan kumanda ile kontrol edilen el yapımı patlayıcı (EYP) patlayıcı düzeneği yerleştirildiği ortaya çıktı.2 polis memurunun aracın altındaki düzeneği son anda fark etmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.FOX'TAN SKANDALAlgı ve yalan haberlerler Türkiye'nin huzuruna kasteden haberler yapan FOX TV'de bir skandala imza atıldı. Hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun'un Başkan Erdoğan'ın hedef alındığı olayı aktarırken kullandığı ifadeler tepki çekti."NE YAZIK Kİ PATLAMADAN İMHA EDİLDİ"Tosun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programında görevli bir polis memurunun aracının altına düzenlenmiş bir bomba düzeneği bulundu. Ne yazık ki o bomba patlamadan imha edildi" şeklinde ifadeler kullandı.TEPKİ ÇEKTİTosun'un dili sürçmüş gibi görünse de bu durum sosyal medyada 'bilinç altının dışa vurumu' olarak yorumlandı ve tepkilerin odağı oldu.