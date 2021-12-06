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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başarmıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir. Bu yılın tamamında büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz" dedi. Oktay ayrıca, dolar/TL'deki olağandışı hareketlenmelere de dikkat çekerek, "Para birimimiz manüpülatif ataklara maruz kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz
Ekleme: 6.12.2021 - 12:42 Güncelleme: 6.12.2021 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tekliflerine ilişkin Genel Kurul Sunuş konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başarmıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir. Bu yılın tamamında büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz" dedi.


Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başarmıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2021 YILINDA BÜYÜME YÜZDE 10'U AŞACAK"

Halihazırda ekonomik aktivitedeki dinamik ve canlı gidişat ile artan ihracat desteğiyle, yılın son çeyreğinde de yüksek bir büyüme performansı öngörülmektedir. 2021 yılının tamamında yüzde 10'u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz.

Orta Vadeli Program tahminlerine dayalı olarak, 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 12'ye gerilemesi beklenmektedir.

Merkez Bankasının rezervleri de son dönemde 35 milyar doların üzerinde bir artışla 126 milyar doları aşmıştır."

"KUR HAREKETLERİ EKONOMİNİN GERÇEKLERİNE UYGUN DEĞİLDİR"

Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir.

Ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir yapıyı hızlı bir şekilde oluşturacağız.

2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüşken, OVP'(orta vadeli plan)de yüzde 3,5 olarak revize ettiğimiz bu yılı bu oranın altında bir bütçe açığıyla kapatacağız.

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