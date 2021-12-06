Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi ziyaretleri kapsamında Katar'a gidiyor. Başkan Erdoğan Katar ziyareti öncesi Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Yüksek Strateji Komitemizin 7'nci toplantısı için Katar'a Doha'ya hareket ediyoruz. Değerli kardeşim Şeyh Temim ile ikili ve heyetler arası olmak üzere son derce başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimiz bundan sonra da inanıyorum ki son derce verimli şekilde devam edecek. Kardeşim Şeyh Temim'in ailesi ile de akşam bir yemeğimiz olacak, yarın da Stratejik Konsey Toplantımızı yapacağız.Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızda heyetler arası toplantımız da olacak. En geniş manada bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Türk-Katar Savunma noktasında askerlerimizin orada bir üssü sözkonusu. Bu üssümüz ile oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimiz ile orada bir arada olacağız. 2014 yılında stratejik komitenin ilk toplantıyı gerçekleştirmek için ilk adımı attık. Katar-Türkiye ilişkileri iki ülkenin tarihine, dostluğuna uygun şekilde günden güne güçlenmeye başlamıştır. Katar ile bugüne kadar askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ilerilere taşıdık.Şeyh Temim ile ikili görüşmemizin ardından komite toplantısına başkanlık edeceğiz. İkili ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel konularda güçlü duruşunu koruyan iki devlettir. Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan kazan ilkesine göre ilişkilerimizi güçlendirdik. Siirt'te açtığımız çinko tesisi bunun en son örneklerindendir.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeimizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça bu yatırımlar giderek artacaktır.Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz.Türkiye olarak, tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimiz ve dayanışmamızı çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin biz rahatsızlıklarını biliyoruz. Bu rahatsızlıklara rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir beraberlik ve dayanışma yeniden tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı içerisinde geniş kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi'ye ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adıamları daha da etraflıca ele almak sureti ile, bu konuda gerek Türkiye'de gerek BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlar ile bunu perçinleyeceğiz.Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı alt ve üst yapıda çok çok yüksek rakamlardır. Bunların artarak devam edeceğine inancım tamdır. Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolardır.Taliban'ın üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Kendileri özellikle kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı, gerek çocukların eğitimleri ile verdikleri sözler var. Ümit ederiz ki bu sözler tutulur. Bu sözlerin tutulması ile de ülkenin dünya ile bütünleşmesi adımları atılır. Taliban yönetiminin Afganistan'da havalimanının Türkiye-Katar tarafından işletilmesini talep ediyorlar. Bunun görüşmelerini Katar ile de yürütüyoruz, gündemimize aldık.-Aslı hanım sen beni köşeye sıkıştırıyorsun. Bakanımız heyeti ile birlikte gerek işçi gerek işveren tarafı ile görüşmeleri yapacaklar. Görüşmeler sonrası bir yere varacaklar. Dönünce tarafların teklifleri nedir, ne konuştular göreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz işçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en idealini gerek brütü gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai karar ile birlikte de sadece işçi kesiminin değil, işverenin de memnun olması lazım. Hep söylüyoruz, istihdam, ihracat, büyüme, yatırım... İşçinin emeğine, işverenin yatırım gücüne ihtiyacımız var. İki gücün ayakta durmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece bu yıl alınacak karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bunu düşünerek karar vereceğiz.Stokçuluk biliyorusunuz, dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Son zamanlrda oto sektöründe bile stokçuluk var. Hele hele gıda da stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Ben Mehmet Bey'e de söyledim, onları rahatsız edici bir noktaya çıkartalım, sonra yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Stokçuluk yapan bunun bedelini ödeyecek. Bu işin üzerine gideceğiz.Bugüne kadar nasıl operasyonlarımızı yoğun bir şekilde sürdürdüysek, bundan sonra da devam edeceğiz. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil.Bu işin ispatı bizdedir. Nasıl Cudi'de Gabar'da Bestler Deresi'nde bu durumu aştıysak, aşmaya da devam edeceğiz.GÜNEY KIBRIS'A SERT TEPKİGüney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik bir operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili partimizden net açıklamalar var. Biz de Güney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz. Mabedlerimizin üzerine sabotajla gitmeyin, bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Bizim 6 tane camimiz var orada, bu camilerin güvencesi Güney Kıbrıs'tır. Biz onların kiliselerinin nasıl güvencesiysek onlar da bunun güvencisi olmalıdır.