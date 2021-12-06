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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...

Çalışma hayatında hem işvereni hem de işçiyi koruyan birçok düzenleme var. İşçilerin en önemli geçim kaynağı olan aldıkları ücretler de bu düzenleme kapsamında koruma altında. Maaş seviyesi, maaşın zamanında ödenmesi ve doğru hesaplanması, maaştan kesinti yapılamaması için bazı koruyucu düzenlemeler var. İşte detaylar...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...
Ekleme: 6.12.2021 - 10:17 Güncelleme: 6.12.2021 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...
Son dönemin en çok konuşulan konularından olan asgari ücret belirlenmesi de devletin ve sosyal tarafların doğrudan müdahalesi ile ücret seviyesinin korunmasına yönelik bir uygulamadır.

Bunun dışında ücret seviyesi ile birlikte, ücreti zamanında ödenmesi, işveren tarafından doğru hesaplanması, ücretten kesinti yapılamaması gibi bir dizi koruyucu düzenleme de mevzuatımızda yer almaktadır.

ZAMANINDA ÖDENMELİ

Ücret ödemelerinde farklı dönemler belirlenebilir. Kanuna göre ücret en erken haftada bir, en geç ise ayda bir ödenebilir. Dolayısıyla, işveren çalışanın ücretinin iki ayda bir ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yapamaz. Bir önceki ay ücretler ayın 10'unda yatırılmışsa, bir sonraki ay en geç 10'unda ücretin ödenmesi gerekir. Yargı da taraflar sözleşme ile anlaşmışlarsa hesaplamalar gereği ücret ödeme süresinin bir hafta uzamasını kabul edebilmektedir.

GECİKEN ÖDEMEYE FAİZ

Gününde ödenmeyen ücrete faiz talep edilebilir. Ücrete uygulanan faiz, yasal faizden daha yüksek olan mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıdır. Hatta bu ücret toplu iş sözleşmesinden kaynaklanıyorsa, bu kez daha da yüksek olan işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacaktır.


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