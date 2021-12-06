Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı içingörevlendirilen ekipteki polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen 1.5 kiloağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye'den getirildiği belirlendi.MOBESE KAMERALARI İNCELENDİSuriye sınırındaki Nusaybin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği'ndegörevli polis memurunun aracının altına teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcıbomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taramasıyaparken MOBESE kamera görüntüleri de incelemeye alındı.ÇİVİLERLE DESTEKLENMİŞ1.5 kilogram ağırlığında olan C-4 patlayıcının, şarapnel etkisini arttırmak amacıyla çivi gibimateryalle desteklendiği belirlendi.SURİYE'DEN GETİRİLEN BOMBALARLA BENZERLİK TAŞIYORNusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda Suriye'den PKK/YPG'li teröristlertarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla polis memurunun aracına yerleştirilentarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilenpatlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi.Polis ekipleri, patlayıcının PKK/ YPG'li teröristler tarafındanSuriye'den getirilerek polis memurun aracına yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor. Öteyandan, polis memurunun Başkan Erdoğan'ın mitinginde görevli olduğunu teröristlerin bilipbilmediği de araştırılıyor.