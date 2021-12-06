Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bombalı tuzak önlendi. Gelen bilgilere göre polis memurunun aracındaki düzenek etkisiz hale getirilmişti. Gelen son dakika haberine göre polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen 1.5 kilo ağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye'den getirildiği belirlendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için
görevlendirilen ekipteki polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen 1.5 kilo
ağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye'den getirildiği belirlendi.
MOBESE KAMERALARI İNCELENDİ
Suriye sınırındaki Nusaybin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde
görevli polis memurunun aracının altına teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı
bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.
Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması
yaparken MOBESE kamera görüntüleri de incelemeye alındı.
ÇİVİLERLE DESTEKLENMİŞ
1.5 kilogram ağırlığında olan C-4 patlayıcının, şarapnel etkisini arttırmak amacıyla çivi gibi
materyalle desteklendiği belirlendi.
SURİYE'DEN GETİRİLEN BOMBALARLA BENZERLİK TAŞIYOR
Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda Suriye'den PKK/YPG'li teröristler
tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla polis memurunun aracına yerleştirilen
tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen
patlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi.
Polis ekipleri, patlayıcının PKK/ YPG'li teröristler tarafından
Suriye'den getirilerek polis memurun aracına yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor. Öte
yandan, polis memurunun Başkan Erdoğan'ın mitinginde görevli olduğunu teröristlerin bilip
bilmediği de araştırılıyor.