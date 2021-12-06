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Başakşehir’de, hamile kadını taciz eden şahıs yakalandı!

Hamile kadını metrelerce takip edip, yürüyen merdivende taciz eden Emir Y.Y., yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahsın evli olduğu, eşinin ise 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ekleme: 6.12.2021 - 15:55 Güncelleme: 6.12.2021 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir’de, hamile kadını taciz eden şahıs yakalandı!İstanbul'da Başakşehir metrosu Tümsan durağında, geçtiğimiz çarşamba günü saat 17.30, Emir Y.Y. isimli şahıs, metrodan çıkan hamile bir kadını metrelerce takip etti.

Emir Y.Y., metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadına, elle tacizde bulundu.

Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen Emir Y.Y., olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

Tacize uğrayan kadın, şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi ancak takip edildiğini fark eden tacizci, ilk otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.



40 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Kadının durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine, Başakşehir Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından Emir Y.Y. isimli şahıs, gözaltına alındı.



“ŞEYTANA UYDUM”

İfadesinde taciz iddialarını kabul eden zanlı, “Şeytana uydum.” diyerek kendini savundu. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emir Y.Y.'nin evli olduğu, eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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