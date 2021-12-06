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Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım." dedi.

Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak
Ekleme: 6.12.2021 - 17:55 Güncelleme: 6.12.2021 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM kulislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulacağını bildirdi.

Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.

Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım" dedi.

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