  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asgari Ücret 2. Toplantı Ne Zaman? 2021 Asgari Ücret İkinci Toplantı Sonucu Belli Oldu Mu?

Gündemde sık sık tartışılan konular arasında asgari ücret de yer alıyor Aralık ayının ilk günü birinci görüşmenin yapılmasının ardından çoğu vatandaş asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman? Asgari ücret ikinci toplantı sonucu belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.12.2021 - 11:58 Güncelleme: 6.12.2021 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Asgari Ücret 2. Toplantı Ne Zaman? 2021 Asgari Ücret İkinci Toplantı Sonucu Belli Oldu Mu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her sene 4 görüşme sonrası açıklanan yeni asgari ücret için çoğu kişi oldukça araştırma yapıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret hakkında ilk toplantının ardından birçok iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medya üzerinde de oldukça tartışılan asgari ücret zammı hakkında detaylar merak ediliyor. İlk görüşmenin 1 Aralık'ta yapılmasının ardından birçok kişi asgari ücret hakkında tahminlerde bulundu. İlk görüşmenin ardından ise en çok merak edilen soru asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman ve asgari ücret ikinci toplantı sonucu oldukça merak ediliyor. Asgari ücret 2. toplantı ne zaman sorusuna cevap almak ve daha fazla bilgi için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Asgari Ücret 2. Toplantı Ne Zaman?


7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren konu hakkında görüşmeler devam ediyor. Her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanarak 4 toplantı sonucu yeni asgari ücrete karar vermesiyle belirlenen rakam çoğu vatandaşın merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple ilk görüşmenin yapılmasının ardından ikinci görüşmenin ne zaman başlayacağı da oldukça araştırıldı. Bu sebeple asgari ücret ikinci toplantı ne zaman ve asgari ücret ikinci toplantı sonucu belli oldu mu soruları sık sık soruluyor. Asgari ücret 2. toplantısının 7 Aralık Salı günü gerçekleştirileceği belirtildi. Üçüncü toplantının ise 9 Aralık'ta yapılması bekleniyor.


Asgari Ücret 2. Toplantı Ne Zaman?


Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?


Birçok kişi asgari ücret zamlarını beklerken bu zamların neye göre gerçekleştirildiğini de merak ediyor. Bu sebeple asgari ücret nasıl belirleniyor sorusu da sık sık merak edilen sorular arasında yer alıyor. Asgari ücret yaslara uygun bir şekilde olması sebebiyle iş verenlerden ve devletin temsilcilerinden oluşan bir komisyonun toplanmasıyla belirleniyor. 15 kişilik bir grubun bir araya gelmesiyle her sene aralık ayında yapılan 4 görüşme sonucunda asgari ücret belirlenir. Oy birliğine ulaştıktan sonra ise asgari ücretin son durumu halkla paylaşılıyor. Bu sene de asgari ücret hakkında yapılan tartışmalar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Asgari ücrete yapılacak zam birçok vatandaşın ilgiyle takip ettiği konulardandır. Bu sebeple çoğu kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret hakkında net bir sayı belirtmese de konuyla ilgili vatandaşı rahatlatacak bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 'Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirecek, onları rahatlatacak bir ücret olacak.” ifadelerini kullandı.


Asgari Ücret 2. Toplantı Ne Zaman?


Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kaç Kez Toplanacak?


Vatandaşların sıklıkla araştırdığı sorular arasında asgari ücret kaç kez toplanacak ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kez toplanacak soruları yer alır. Birçok çalışanın ilgiyle takip ettiği konu hakkında toplam kaç görüşme yapılacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı boyunca toplam 4 kez görüşecek. Bu görüşmelerin ardından yeni asgari ücret halka duyurulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Başkan Erdoğan'dan faiz, büyüme ve ihracat mesajı: Tamamlayıcı bir parça olarak görüyoruz...
CHP, İyi Parti, GP ve Deva Partisinden istifa edip MHP'ye geçtiler
Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi
200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan'a hakaretlere göz yumuyor
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...
Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı
Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
CHP'Lİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!