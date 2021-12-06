Altinyildiz Classics Izmir Hiltown AVM Magazasinin Yilbasi Vitrinini Ödüllü Tasarimla Süslüyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi is birligi ile gerçeklestirilen ''Yüzde 100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi’'nin birincisi Ece Yüksel’in yilbasi tasarimi, Altinyildiz Classics magazalarinin en gözde subelerinden biri olan Izmir Hiltown AVM-Altinyildiz Classics vitrininde yerini aldi.





Her sene tekrari yapilacak sürdürülebilir vitrin tasarimlarini geleneksellestirerek farkli konspetlerle en degerli magaza vitrinlerinde yer almasini saglayacak olan Altinyildiz Classics, böylece sürdürülebilir bir yasama yer aldigi her noktada destek vermeyi hedefliyor.











Altinyildiz'dan yapilan açiklamaya göre, Ece Yüksel’in Altinyildiz Classics’in stoklarinda bulunan sürdürülebilir malzemeleri kullanarak ve sadece atiklardan tasarladigi ‘Tükenmeyen Umutlar’ adli çalismasi, aralik ayi boyunca Izmir Hiltown AVM-Altinyildiz Classics magazasinin vitrinini süsleyecek.Her sene tekrari yapilacak sürdürülebilir vitrin tasarimlarini geleneksellestirerek farkli konspetlerle en degerli magaza vitrinlerinde yer almasini saglayacak olan Altinyildiz Classics, böylece sürdürülebilir bir yasama yer aldigi her noktada destek vermeyi hedefliyor.