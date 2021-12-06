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Aksaray'da ölümden dönen alkollü sürücü: Çekin de meşhur olalım

Aksaray'da alkollü sürücü, kamyonetiyle geçirdiği kazada ölümden döndü. Yaralanan sürücü, acısını unutup gazetecilere "İyi çekin o zaman komple Aksaray'a meşhur olalım" diyerek tepki gösterdi.

Ekleme: 6.12.2021 - 20:21 Güncelleme: 6.12.2021 - 20:32 / Editör: Ozge Selin
Aksaray'da ölümden dönen alkollü sürücü: Çekin de meşhur olalımSaat 17.00 sıralarında Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Yolunda meydana gelen kazada, organize sanayisinden merkez istikametine seyreden Mevlüt A. (41) idaresindeki hurda yüklü 50 NA 868 plakalı Kia marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek organize sanayi istikametine seyreden Ural M. (39) yönetimindeki 68 BC 743 plakalı Mercedes marka kamyonla çarpıştı.

KAMYONET ADETA HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan hurda yüklü kamyonet yan yatarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada kamyonet adeta hurdaya dönerken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİYİ REDDETTİ, YARALI HALDE KAMYONETİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil yardım ekipleri de yaralı kamyonet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kamyonet sürücüsü Mevlüt A. 112 ekiplerinin tedavisinin reddetti. Polis ekipleri yaralı sürücüye yaptığı alkol testinde 2.00 promil alkollü olduğunu tespit etti.

'ÇEKİN DE MEŞHUR OLALIM'

Tedaviyi de reddeden yaralı sürücü hastaneye gitmeyerek olay yerinde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına önce “Çekmeyin” dedi, daha sonra da, “İyi çekin o zaman komple Aksaray'a meşhur olalım” diyerek tepki gösterdi.

GİTMEK ZORUNDA KALINCA KAMYONETİNİ ARKADAŞINA EMANET ETTİ

Kamyonetini bırakamayan alkollü sürücü kamyonetinin başına oturarak dakikalarca bekledi. Polis ekiplerinin alkollü araç kullanmaktan işlem yapmak için polis merkezine götürmek istediği sürücü giderken de kamyonetini olay yerinde bulunan arkadaşına emanet ederek polis aracına bindi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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