Türkiye düşmanları Kılıçdaroğlu'nun dostlarına para yağdırdı

2023 seçimleri için geri sayım başlarken ABD, İngiltere, Belçika, Kanada ve Almanya gibi ülkeler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarına fon yağdırmaya başladı. Son 3 yılda Türkiye'deki muhalif basın-yayın organları ile sivil toplum kuruluşlarına yüzbinlerce dolar/Euro para yağdı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, merkezi ABD'de bulunan Chrest Vakfı'nın Türkiye'deki birçok STK ve yayın organına 2 milyon 75 bin 477 dolar akıttığını ilan etmişti. Açıklamada derneklerin bu fonları kayıtdışı kullandığı, vergi kanununda belirtilen esas ve usullere uyulmadığı belirtilmişti.VERİLERİ GİZLİYORLARFon yağdıranların sadece Chrest Vakfı ile sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Merkezi ABD, İngiltere, Belçika ve Almanya gibi ülkelerde bulunan ve küresel çapta faaliyet gösteren birçok sözde sivil toplum kuruluşu da benzer şekilde para yağdırdı. Bu kuruluşlardan bazıları ülkelerin istihbarat servisleri ile yakın çalışan vakıflar, bazıları da para kaynağını doğrudan devletlerden alan merkezler. Aralarında toplum mühendisliği çalışmaları yapan küresel zenginlerin kurduğu STK'lar da var. Daha önce Türkiye'den fonladığı kuruluşların listesini yayınlayan merkezlerin bunu artık gizlemesi ise dikkat çekti.ERDOĞAN'I HEDEF ALAN KURUMMerkezi Brüksel'de bulunan ve 23 ülke tarafından doğrudan fonlanan “Avrupa Demokrasi Vakfı”, Türkiye'deki paydaşlarına 55 bin Euro, Londra merkezli “Index on Censorship” adlı kuruluş 5 bin 173 Euro yolladı. Index on Censorship'in Türkiye'yi hedef alan makalelerin yer aldığı bir dergisi var. Kuruluş bu yıl başlattığı “2021 Yılının Tiranı kim?” anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedefe koydu.FETÖ VE PKK SAVUNUCULARIİngiltere Merkezli sözde insan hakları örgütü “Article19” ise 2 yılda 281 bin 51 Euro para akıttı. Kuruluş, Soros, Bill Gates ve Ford Vakfı gibi küresel vakıflardan aldığı paralarla yine sözde insan hakları örgütleri ile LBGTİ derneklerini fonluyor. Kuruluşun sitesinde FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyon/yargı süreçleri eleştirilerek “ARTICLE 19 davaları izleyip bilirkişi görüşleri hazırlayarak ve bu bilgileri uluslararası toplumla paylaşıyor” deniliyor.CIA BAĞLANTISI VARBir dönem FETÖ ve PKK'nın kapatılan medya organlarının savunuculuğunu yapan Almanya'daki “Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi” 20 bin Euro para yolladı. ABD gizli servisi CIA'ya bağlı çalışan, fonları yine ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayları ile veren “Ulusal Demokrasi Vakfı” (NED) da fon yağdıranlar arasında. Vakıf Türkiye'deki dostlarına 271 bin 200 dolar aktardı. Fon sağlayanlar arasında aslan payı İngiltereli yayıncı Sigrid Maria Elisabet Rausing adına kurulan “Sigrid Rausing Trust” vakfında. Yayınlarında Türkiye'yi hedef alan, Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala ile ilgili çağrılarıyla ön plana çıkan vakıf da yaklaşık 200 bin dolar fon sağladı.BUNLAR DA DİĞERLERİMerkezi Lonra'da olan “Media Legal Defence” 44 bin 997 Sterlin, Hollandalı “Avrupa Kültür Vakfı” 8 bin 750, Osman Kavala'nın Anadolu Kültür Vakfı ile ilişkili olan Almanya merkezli “Mitost A.v” 4 bin Euro, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın sübvanse ettiği “Prens Baba Fonu” 20 bin Euro, “Freemuse” 6 bin 760 Euro, Münih Merkezli “Allianz Kültür Merkezi” 11 bin 933 Euro, Soros tarafından desteklenen Newyork merkezli “NeoPhilanthropy” ise Türkiye'deki fondaşlarına 100 bin dolar para gönderdi.Kimler para aldı?Türkiye'de yabancılardan fon aldığı tespit edilen kurum, kuruluş ve STK'lardan bazıları şöyle: -Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği -Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği -Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği -Serbest Fikirler Derneği -Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği -Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği -Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği -Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği -Türkiye Kadın Girişimciler Derneği -Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği -Mekanda Adalet Derneği -Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği -Türkiye İnsan Hakları Vakfı -Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı -Pembe Hayat -Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği -Medyascope -Anadolu Kültür Derneği -Hrant Dink Vakfı -140Journos -Sivil Sayfalar -Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) -TESEV -Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) -Yurttaşlık Derneği -T24 -Gazete DuvarElçilikler de boş durmuyorTürkiye'deki bu kuruluşları fonlayanlar sadece vakıflar değil. Yabancı ülke bakanlıkları ve elçilikleri de listede. -Norveç Büyükelçiliği 291 bin Euro -Kanada Büyükelçiliği 23 bin 700 dolar -Lüksemburg Büyükelçiliği 13 bin 963 Euro -ABD Dışişleri Bakanlığı 15 bin 992 dolar -İngilere Dışişleri Bakanlığı 24 bin 68 Sterlin -Almanya Büyükelçiliği ise 65 bin 165 Euro fon sağladı.