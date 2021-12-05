Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) Ankara'daki binasında yapılan 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi tamamlandı.Mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullandı.Oylamayla TBB'nin yeni başkanı seçildi.YENİ BAŞKAN ERİNÇ SAĞKANKazanan isim ise Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.Böylelikle TBB'de Metin Feyzioğlu dönemi sona ermiş oldu.Feyzioğlu'na karşı yarışan Sağkan’ın listesinde, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt yer alıyordu.