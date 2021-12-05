  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ordu’da araba çalan çocuklar İstanbul’da enselendi! Türkiye’nin konuştuğu olayın nedeni herkesi şoke etti!

Ordu'da geçtiğimiz hafta inanılmaz bir olay yaşandı. Üç çocuk, bir galeriden araç çaldı. İstanbul'a kadar gaza bastı. Megakentte yakalanan küçük hırsızlar Ordu'ya yollandı. Olayın nedeni ise herkesi şaşırttı.

Ekleme: 5.12.2021 - 14:04 Güncelleme: 5.12.2021 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Ordu’da araba çalan çocuklar İstanbul’da enselendi! Türkiye’nin konuştuğu olayın nedeni herkesi şoke etti!
Türkiye'nin konuştuğu olay tarihler 28 Kasım'ı gösterdiğinde Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşandı. S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un sahibi olduğu oto galeriye camı kırarak girdi.

Ofisteki çekmecede otomobillerin anahtarları vardı. Üç arkadaş önce sıfır kilometre bir otomobilin anahtarını aldı.

Otomobille 8 kilometre dolaştıktan sonra yeniden galeriye döndüler. Otomobili yol kenarına bıraktıktan sonra tekrar içeri girdiler.

Başka bir otomobilin anahtarını alarak kayıplara karıştılar. Hırsızlık, galeri sahiplerinin işyerine gelmeleriyle ortaya çıktı.

Galeri sahipleri durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde, yüzlerini bile kapatmayan 3 hırsızın, polislerin suç kayıtları nedeniyle yakından tanıdıkları A.T., S.Ö. ve E.K. oldukları ortaya çıktı.

E.K.'nın 8, A.T.'nin 21, S.Ö.'nün ise hırsızlık, tehdit gibi suçlardan 68 kaydı vardı. Polisler hemen 3 çocuğun evlerine gitti. Aileleri nerede olduklarını bilmiyordu. Çocuklar cep telefonundan arandı. Aileleri geri dönmelerini söyledi ancak kabul ettiremedi. Bir süre sonra da cep telefonlarını açmamaya başladılar. Ancak kendilerine yollanan mesajları görüyorlardı.

Polis ekipleri çocukların izini aramaya başladı. Kamera kayıtlarına göre, çocuklar otomobili çaldıktan sonra Ordu'daki bir benzinciden deposunu doldurmuştu. Otomobilin son olarak görüldüğü yer de Samsun yoluydu.



Soruşturma Samsun'a kaydırıldı. Çocukların izi bir kahvaltı salonunda bulundu. Çocuklar sabah erken saatlerde kahvaltı için burada durmuş ve herkesin dikkatini çekseler de kimse polise ihbarda bulunmamıştı. Polis il il çocukları ararken, otomobilin plakası 1 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Plaka Tanıma Sistemi'nde göründü.

Çocuklar tam 10 il geçip, 950 kilometre yol kat ederek İstanbul'a gelmişlerdi. Ordu emniyetinden bir ekip İstanbul'a gelerek meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı.

Çocukların otomobili birçok ilçede kameralara yakalanmış ancak en fazla Esenyurt'ta kalmıştı. Otomobil 3 Aralık Cuma gecesi Bağcılar'da terk edilmiş olarak bulundu.

Çocuklar da cep telefonları takip edilerek Zeytinburnu'nda yakalandı. Ordu'dan gelen ekip çocuklarla birlikte Ordu'ya döndü.



'ESENYURT'U GÖRMEK İSTEDİK'

Çocuklar neden İstanbul'a geldiklerini soran polislere, 'Sosyal medyadan her zaman görüyorduk. Esenyurt'u görmek istedik. Gelip burada dolaştık' dedi.

Esenyurt özellikle sosyal medyada iyi ya da kötü yönleriyle birçok videoya konu oluyor. Son dönemlerde RAP müzikle ilgilenen birçok sosyal medya fenomeni de yaşadıkları Esenyurt'la ilgili paylaşımlar yapıyor.

Esenyurt'a, Amerika'nın melekler şehri Los Angeles'a (Los Encılıs) atıfla 'Esencılıs' deniliyor.



Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti: İlk gemi İzmir'e geldi
'Reis'i ara' tezahüratları yanıtsız kalmadı! Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı...
Eren Kış-6 operasyonunda PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
Başkan Erdoğan'dan 'Kadın Hakları Günü' mesajı
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! ABB'de 156 personele 13 milyon TL ödendi
Türkiye düşmanları Kılıçdaroğlu'nun dostlarına para yağdırdı
Ulaşımda demir devrim! Türkiye demir ağlarla örüldü
Eski kaymakam Sinan İnaltekin mahrem abi çıktı
İşte Yalova'daki 'ballı bağış'ın arsası! CHP'lilerce peşkeş çekilmişti ilk kez görüntülendi
E-Ticaret’e sıkı takip
CHP lideri Kılıçdaroğlu namus sözünü tutmadı! Söz verdiği halde kovulan işçilere randevu vermedi
CHP'nin 'katılım 120 binin üzerinde' dediği mitingle ilgili Mersin Valiliğinden açıklama!
İYİ Parti'liler Meral Akşener'e soru sormak isteyen vatandaşı parmak sallayarak alandan kovdu
Başkan Erdoğan'ın programına bombalı saldırı son anda önlendi! Beyaz TV Ana Haber ortaya çıkardı!
Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama!
Şehidimiz kanı yerde kalmadı! Eren operasyonunda öldürülen terörist sayısı 9 oldu
İşgalci İsrail güçleri yerde yatan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
4 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye TÜİK tepkisi: Biri de çıkıp 'CHP'nin 14. katına geliyoruz' dese
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Yargıtay'dan titreyen otomobil kararı

Yargıtay'dan titreyen otomobil kararı

Türkiye'nin siber kalesi: 27 binden fazla saldırı tespit edildi

Türkiye'nin siber kalesi: 27 binden fazla saldırı tespit edildi

Ordu’da araba çalan çocuklar İstanbul’da enselendi! Türkiye’nin konuştuğu olayın nedeni herkesi şoke etti!

Ordu’da araba çalan çocuklar İstanbul’da enselendi! Türkiye’nin konuştuğu olayın nedeni herkesi şoke etti!

Yerli otomobil TOGG'da kritik adımlar: Türkiye geneli için sayı belli oldu

Yerli otomobil TOGG'da kritik adımlar: Türkiye geneli için sayı belli oldu

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı

Sivilce sıkmak doğru mu? Sizin de başınıza gelebilir! Ordu Ünye'de 2 yıl önce göbeğindeki sivilceyi sıktı felç kaldı