Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Bugün bazı illerde kuvvetli yağış beklendiğini aktaran kurum, özellikle Antalya ve Muğla çerelerini uyardı. Önümüzdeki beş günde ise yağışların neredeyse tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Sıcaklıkların ise Aralık ayı mevsim normallerinde seyretmesi yine beklentiler arasında yerini alıyor.BUGÜN YURT GENELİ HAVA DURUMUMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Ege'nin güney ve doğu, Akdeniz'in batı kesimleri ve Eskişehir'in güney, Konya'nın batı, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Pazar) saatlerinde Batı Akdeniz'de görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DİKKATKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIYağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMUMARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 18°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluMeteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve Denizli ile İzmir'in güney kıyılarının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluISPARTA °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Eskişehir'in güney, Konya'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde güney çevreleri yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 8°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 16°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORDU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, (Pazartesi) gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BİNGÖL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu