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Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunda önümüzdeki beş güne ilişkin beklentilerini duyurdu. Yurt genelinde yağışlı havanın gelecek haftayı etkisi altına alması beklenirken bazı bölgeler ise beyaz örtüyle kaplanacak. Özellikle yüksek bölgelerde beklenen kar yağışı, bugün (Pazar) Doğu Anadolu'da etkisini göstermeye başlayacak.

Ekleme: 5.12.2021 - 10:41 Güncelleme: 5.12.2021 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Bugün bazı illerde kuvvetli yağış beklendiğini aktaran kurum, özellikle Antalya ve Muğla çerelerini uyardı. Önümüzdeki beş günde ise yağışların neredeyse tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Sıcaklıkların ise Aralık ayı mevsim normallerinde seyretmesi yine beklentiler arasında yerini alıyor.

BUGÜN YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Ege'nin güney ve doğu, Akdeniz'in batı kesimleri ve Eskişehir'in güney, Konya'nın batı, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Pazar) saatlerinde Batı Akdeniz'de görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DİKKAT



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve Denizli ile İzmir'in güney kıyılarının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Eskişehir'in güney, Konya'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde güney çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, (Pazartesi) gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu


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