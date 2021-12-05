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İşte Yalova'daki 'ballı bağış'ın arsası! CHP'lilerce peşkeş çekilmişti ilk kez görüntülendi

Yalova'da belediyeye bağışlanmasına rağmen tapusu bir CHP'liden diğerine geçen 908 metrekarelik arsa ilk kez görüntülendi. İmara açıldıktan sonra yapılan villalar sayesinde bölgenin en değerli yeri olan arsanın değerinin 1 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

İşte Yalova'daki 'ballı bağış'ın arsası! CHP'lilerce peşkeş çekilmişti ilk kez görüntülendi
Ekleme: 5.12.2021 - 09:25 Güncelleme: 5.12.2021 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İşte Yalova'daki 'ballı bağış'ın arsası! CHP'lilerce peşkeş çekilmişti ilk kez görüntülendi
Yalova'da belediyeye bağışlanmasına rağmen, tapusu bir CHP'liden diğerine geçen 908 metrekarelik o arsa görüntülendi.

Bağış arsasının, CHP'li meclis üyesi Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek üzerine, daha sonra ise yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan dönemin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Halit Güleç'in üzerine geçirildiği gündeme getirilmişti.



Soğucak Mahallesi Karatepe mevkiindeki 908 metrekarelik arsanın değeri dudak uçuklattı.

İmara açıldıktan sonra yapılan villalar sayesinde Yalova'nın en değerli bölgesi olan Soğucak'taki arsanın değerinin 1 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.



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