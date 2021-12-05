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İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında akşam saatlerinde meydana gelen koku vatandaşları tedirgin etti. İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, kokunun doğalgaz kaynaklı bir koku olmadığı belirtildi. Kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Ekleme: 5.12.2021 - 20:53 Güncelleme: 5.12.2021 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
İstanbul'un Maltepe, ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

KOKU DOĞALGAZ KAYNAKLI DEĞİL

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti.

Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



'KOKUNUN KAYNAĞININ TAM NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, 'Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık.

Bize doğalgaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz' diye konuştu.


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