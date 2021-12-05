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İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar

Fahiş fiyat ve stokçuluk ile mücadele kapsamında denetimlerin sıklaştığı son günlerde ekmeğe zam yapan bazı fırıncılar bir ikinci zammı da gramaj hilesiyle yapmaya çalıştı. Ekmeğin fiyatında çifte zam sevdasıyla yapılan gramaj oyunu birçok noktada tespit edilmeye balşadı. Vatandaşın tepki gösterdiği gizli zamla ilgili olarak denetimlere takılanlara da cezai işlem uygulanıyor

İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
Ekleme: 5.12.2021 - 13:06 Güncelleme: 5.12.2021 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Aradan kısa süre geçmesine rağmen bazı ilçelerde fırınlar ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkardı.

GRAMAJ HİLESİYLE ÇİFTE ZAM YAPMAYA KALKTILAR

3 liraya ekmek satan fırınlardan birçoğu gramajı da 210'a düşürdü. Ekmeğin 3 liradan satıldığı ilçelerden biri de Ümraniye. Fırıncılar zammı maliyetlere bağlarken vatandaşlar ise tepki gösterdi

2.5 TL OLAN FİYATI SESSİZ SEDASIZ 3 YAPTILAR, BUNUNLA DA KALMADILAR

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Ancak aradan kısa süre geçmesine rağmen birçok fırında ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkarıldı.

3 liray ekmek satan fırınlardan bazıları gramajı da 210 grama düşürdü. Ekmeğin 3 liradan satıldığı ilçelerden arasında Ümraniye ve Üsküdar'da bulunuyor.

TESPİT EDİLİNCE MALİYETİ BAHANE ETTİLER

Bu konuda yaptıkları çifte zam tespit edilen bazı fırıncılar maliyetler nedeniyle zam yaptıklarını belirtti. Ancak maliyetler gereği yapılan fiyat artışının üzerinden henüz birkaç gün geçmişti.

VATANDAŞ FIRSATÇILIĞA TEPKİ GÖSTERDİ: ŞİKAYETÇİYİZ

Vatandaşlar ise, "Çok şikayetçiyiz" diyerek gizli zamma tepki gösterdi. Mehmet Arı, "Ekmek bugün 2,5 lira olmuş, yarın 6 lira olmuş, eğer insanlar bunu sorgulayamıyorsa yaşam standartlarını da belirleyemezler" dedi. Gülhanım Kardeş ise fırından ekmek aldıktan sonra, "Çok şikayetçiyiz, simit oldu 3,5 lira, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz. 3 tane ekmek aldım, bir de simit 20 lira" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: BEDELİNİ ÖDERLER

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde fahiş fiyat ve stokçularla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan konuşmasında 'Fahiş fiyat artışının sebebi fırsatçılar. Malları depoda stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler' dedi.


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