İnsan hareketlerini en iyi taklit eden robot: Ameca

İnsansı robot teknolojisinde çığır açacak bir gelişme daha yaşandı. Şimdiye kadar insan mimik ve hareketlerini en iyi taklit edebilen bir robot geliştirildi.İngiltere merkezli bir teknoloji şirketi, tasarladığı yeni insansı robotu Ameca'yı tanıttı.Ameca'nın jest ve mimiklerinin oldukça gerçekçi olması dikkati çekti.EN GERÇEKÇİ İNSANSI ROBOTKomutlardan bağımsız olarak kendi kendine aksiyon alamıyor ancak gerçekçi vücut hareketleri yapabiliyor. Bir insan gibi şaşırıyor, gülüyor, kendi hareketlerini dikkatlice inceliyor.BAZI ÖZELLİKLERİ GİZLİ TUTULDUBazı özellikleri açıklanmayan Ameca, şimdiye kadarki en gerçekçi insansı robot olma iddiasını taşıyor.Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek.GÖRENLERE "I ROBOT" FİLMİNİ HATIRLATTIAmeca'nın fiziksel özellikleri ve hareketleri, Yahudi asıllı ABD'li yazar ve biyokimyacı Isaac Asimov'un da kitabından esinlenen, Will Smith'in boşrol oynadığı 2004 yapımı I Robot filmini hatırlattı.I Robot filminin konusu ise şöyle:2035 yılında toplumda robotlarıbüyük rol oynamaya başlamıştır. Aslında robot fobisi olan Chicago Polis Ofisi'nden Del Spooner için hayat giderek zorlaşmaktadır. Daha da kötüsü henüz bir cinayet davasını üstlenmiştir ki söz konusu davada katilin bir robot olmasından şüphelenilir.Isaac Asimov'un kitabındaki meşhur Robot Kanunları'nı da hatırlayalım:"Bir robot insanı incitemez ya da bir eylemsizlik yoluyla bir insanın zarar görmesine izin veremez. (Robotların Birinci Kanunu)Bir robot insanlar tarafından verilen emre birinci kural çelişmediği sürece itaat etmek zorundadır. (Robotların İkinci Kuralı)Robotlar,Birinci ya da ikinci Kanun'la çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. (Robotların Üçüncü Kuralı)"