  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Camdaki Kız'ın cani anne Feride'si Nur Sürer'den skandal Selahattin Demirtaş güzellemesi: Demirtaş Türkiye'ye hediye gibiydi

Camdaki Kız dizisinin cani anne Feride’si Nur Sürer'in aldığı ödülü Ali İsmail Korkmaz'a adaması büyük tepki çekti. PKK’nın siyasi kanadı HDP seviciliği ile bilinen Nur Sürer'in Selahattin Demirtaş hakkında akılalmaz sözleri yeniden gündeme geldi. HDP’nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ı yere göğe koyamayan Nur Sürer, "Bir sürü insan onu seviyor. Çok samimi, zeki, cana yakın bir adam. Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu?" ifadelerini kullandı.

Camdaki Kız'ın cani anne Feride'si Nur Sürer'den skandal Selahattin Demirtaş güzellemesi: Demirtaş Türkiye'ye hediye gibiydi
Ekleme: 5.12.2021 - 19:30 Güncelleme: 5.12.2021 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
Camdaki Kız'ın cani anne Feride'si Nur Sürer'den skandal Selahattin Demirtaş güzellemesi: Demirtaş Türkiye'ye hediye gibiydi
Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri bu yıl oyunculuk kariyerine Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle başlayan Nur Sürer'e verildi.

Onur ödülünü almak için sahneye çıkan Nur Sürer, 'Öğrenciler her zaman benim için çok önemli oldu. Bu ödülü 2 Haziran'da, bu şehrin karanlık bir sokağında sinsi bir şekilde
öldürülen Ali İsmail Korkmaz adına alıyorum' dedi.

Sürer'in bu açıklamasının ardından geçtiğimiz yıl yaptığı Selahattin Demirtaş güzellemesi tekrar gündeme geldi.

Manipülasyonları ile bilinen YOL TV'de geçtiğimiz yıl konuşan Nur Sürer, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında güzellemeler yapmış.

'DEMİRTAŞ BİR HEDİYE BU ÜLKEDE KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM'

Katıldığı bir programda Demirtaş'a methiyeler dizen Sürer'in açıklamaları akıllara durgunluk verdi. Demirtaş'ın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten Sürer, şunları söyledi:

'Demirtaş çok samimi, çok zeki, çok cana yakın bir insan. Benim annem CHP seçmeniydi 20 yıl. Ölmeden önce Demirtaş için 'Çok seviyorum ben bu çocuğu,çok beğeniyorum' diyordu. Yani sadece ben değil bir sürü insan bayılıyor. Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu? Öyle yazılar okuyorum ki aklım almıyor. Diyarbakır'daki olayları onun yaptırdığını,insanların ölümünden onun sorumlu olduğunu düşünenler var. Keşke demokratik bir ülkede yaşıyor olsaydık. Kendimi bu ülkede hiç rahat hissetmiyorum.'

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Nur Sürer'in yeniden gündeme gelen açıklamalarına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olan Selahattin Demirtaş'a yere göğe sığdıramayan Nur Sürer'in aldığı ödülü Ali İsmail Korkmaz adına almasına tepki gösterenler, teröristlerin şehit ettiği isimleri hatırlatarak 'Yasin Börü ve Eren Bülbül'e adayacak değildi tabiki' diyerek tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:






Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayı açıklayan Bakan Soylu: Kimse benden aman dilemesin
5 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Camdaki Kız'ın cani anne Feride'si Nur Sürer'den skandal Selahattin Demirtaş güzellemesi: Demirtaş Türkiye'ye hediye gibiydi
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
CHP'Lİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler
Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimler konuşturmuş!
Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor
Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti: İlk gemi İzmir'e geldi
'Reis'i ara' tezahüratları yanıtsız kalmadı! Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı...
Eren Kış-6 operasyonunda PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
Başkan Erdoğan'dan 'Kadın Hakları Günü' mesajı
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! ABB'de 156 personele 13 milyon TL ödendi
Türkiye düşmanları Kılıçdaroğlu'nun dostlarına para yağdırdı
Ulaşımda demir devrim! Türkiye demir ağlarla örüldü
Eski kaymakam Sinan İnaltekin mahrem abi çıktı
İşte Yalova'daki 'ballı bağış'ın arsası! CHP'lilerce peşkeş çekilmişti ilk kez görüntülendi
E-Ticaret’e sıkı takip
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Yargıtay'dan titreyen otomobil kararı

Yargıtay'dan titreyen otomobil kararı

Türkiye'nin siber kalesi: 27 binden fazla saldırı tespit edildi

Türkiye'nin siber kalesi: 27 binden fazla saldırı tespit edildi

AVM savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu

AVM savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu

'Anne bunlar beni vuracak' dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş'tan kahreden mesaj

'Anne bunlar beni vuracak' dedi öldürüldü! 22 yaşındaki Ulaş'tan kahreden mesaj

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!