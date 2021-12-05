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Böyle kaza görülmedi! Arabanın yarısı 30 metre ileri savruldu!

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin ön kısmı koparak metrelerce ileriye savrulurken, sürücünün yaralandığı ilginç kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 5.12.2021 - 21:44 Güncelleme: 5.12.2021 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Böyle kaza görülmedi! Arabanın yarısı 30 metre ileri savruldu!Son zamanlarda dudak uçuklatan fiyatlarıyla satışa çıkartılan Tofaş marka araçlar ilgi odağı halinde...

Ancak meydana gelen son kaza, görenleri hayrete düşürecek cinsten.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Antalya istikametinde ilerleyen M.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İKİYE AYRILDI

Çarpmayla birlikte aracın ön kısmı lastiklerle birlikte yaklaşık 60 metre ileriye savruldu.

Sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın ve ön kısmının refüjden kaldırılması için çekici çağrıldı.



KAZA ANI KAMERADA

İlginç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde araç refüjdeki aydınlatma direğine çarpıyor, ardından da toz bulutu görülüyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

ÖNCE ÖNÜ SONRA ARKASI YÜKLENDİ

Çekiciye önce 60 metre ilerideki aracın ön kısmı yüklendi, ardından da otomobil yüklendi.



Kaza sebebiyle karayolunun Mersin Antalya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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