Başkan Erdoğan'dan Demokrasi Konuşmaları programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Siirt programı kapsamında gerçekleştirilen Demokrasi Programı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.'Helalleşmeyi ortaya atanların öncelikle buradaki kardeşlerimizden helallik almaları lazım.Evlendiğim dönemde tanıdığım Siirt, ne yazık ki bugün yok. Çoğu terör sebebiyle göç etti. Topraklarını terk ederek İstanbul, İzmir ve Ankara'ya göç ettiler. Onlara burada yaşamayı zulüm edenlere hesap soruyoruz, üzerlerine gidiyoruz. Gitmeye devam ediyoruz.'Ayrıntılar geliyor...