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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor.

Ekleme: 5.12.2021 - 15:25 Güncelleme: 5.12.2021 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor.


Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ın incelemeleri sürüyor.

2022'NİN İLK AYLARINDA YAPIMINA BAŞLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu millet bahçesinin dünyanın ilk sıralarında yer alacağını söylemişti. 7.7 milyon metrekare büyüklükteki bir alana inşa edilecek. İhaleye yıl sonunda çıkılacak. Millet Bahçesinin 2022'nin ilk aylarında yapımına başlanacak. Geçtiğimiz günlerde Ankara ve İstanbul Ümraniye'de 2 millet bahçesi açılmıştı. Türkiye genelinde 404 Millet Bahçesi açılması planlanıyor.


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