Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar

1 Aralık ile beraber asgari ücret 2022 için kritik süreç başladı. Milyonların gözü Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak sonuçlardayken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretin kaç lira olması gerektiği ile ilgili kendi anketini yaptırdığı bildirildi. İşte anket sonucu ortaya çıkan o rakam...Geçen günlerde Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK'da, asgari ücret ile ilgili çalışmalar tüm detayları ile masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri, bugüne kadar yapılanlar ile ilgili detaylı bilgi verdi.Konuşmalar devam ederken Erdoğan, toplantıda yer alan tüm genel başkan yardımcılarından asgari ücretin kaç lira olması gerektiğine ilişkin görüşlerini istedi. Kurmaylar tek tek düşündükleri rakamı açıkladı. Genel olarak verilen rakamlar net 4 bin lira civarındaydı.Bakan Bilgin de, asgari ücretin 4 bin lira olarak belirlenmesi halinde bunun işverene maliyetinin 6 bin 500 lirayı bulacağını belirtti. Bilgin, bu maliyetin de 10'un altında işçi çalıştıran küçük işletmeler açısından sıkıntı yaratabileceğini, işçi çıkarmaların gündeme gelmesi ile ilgili endişeler bulunduğunu aktardı.Bilgin, küçük işletmelerin yeni belirlenen asgari ücretten sonra işçi çıkarmalarının önlenmesine dönük çalışmalar ile ilgili bilgileri de paylaştı. Bilgin, 10'dan az işçi çalıştıran firmalara vergi ve SGK prim desteği verilebileceğini kaydetti.Başkan Erdoğan görüşmeler sırasında düşüncelerini açıklasa da rakamın ne olacağı ile ilgili bilgi vermedi. Erdoğan, 'Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirecek, onları rahatlatacak bir ücret olacak' dedi.