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Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar

Asgari ücret 2022 için son düzlüğe girildi. Asgari Ücret Komisyonu Aralık ayı ile birlikte toplanırken, milyonlarca çalışan buradan çıkacak sonuçlara odaklandı. Son gelen bilgilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret konusunda kendi anketini yaptırdığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Ekleme: 5.12.2021 - 18:33 Güncelleme: 5.12.2021 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
1 Aralık ile beraber asgari ücret 2022 için kritik süreç başladı. Milyonların gözü Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak sonuçlardayken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretin kaç lira olması gerektiği ile ilgili kendi anketini yaptırdığı bildirildi. İşte anket sonucu ortaya çıkan o rakam...

ASGARİ ÜCRET 2022 TÜM DETAYLARI İLE MASADA

Geçen günlerde Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK'da, asgari ücret ile ilgili çalışmalar tüm detayları ile masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri, bugüne kadar yapılanlar ile ilgili detaylı bilgi verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN KENDİ ANKETİNİ YAPTIRDI

Konuşmalar devam ederken Erdoğan, toplantıda yer alan tüm genel başkan yardımcılarından asgari ücretin kaç lira olması gerektiğine ilişkin görüşlerini istedi. Kurmaylar tek tek düşündükleri rakamı açıkladı. Genel olarak verilen rakamlar net 4 bin lira civarındaydı.

6 BİN 600 LİRA MALİYET

Bakan Bilgin de, asgari ücretin 4 bin lira olarak belirlenmesi halinde bunun işverene maliyetinin 6 bin 500 lirayı bulacağını belirtti. Bilgin, bu maliyetin de 10'un altında işçi çalıştıran küçük işletmeler açısından sıkıntı yaratabileceğini, işçi çıkarmaların gündeme gelmesi ile ilgili endişeler bulunduğunu aktardı.

KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK GÜNDEME GELDİ

Bilgin, küçük işletmelerin yeni belirlenen asgari ücretten sonra işçi çıkarmalarının önlenmesine dönük çalışmalar ile ilgili bilgileri de paylaştı. Bilgin, 10'dan az işçi çalıştıran firmalara vergi ve SGK prim desteği verilebileceğini kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN: RAHATLATICI BİR ASGARİ ÜCRET OLACAK

Başkan Erdoğan görüşmeler sırasında düşüncelerini açıklasa da rakamın ne olacağı ile ilgili bilgi vermedi. Erdoğan, 'Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirecek, onları rahatlatacak bir ücret olacak' dedi.
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