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AVM savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu

Bolu'da 14 Burda AVM'de iki grup arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçtu. Savaş alanına dönen AVM'deki kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekleme: 5.12.2021 - 20:18 Güncelleme: 5.12.2021 - 20:27 / Editör: Ozge Selin
AVM savaş alanına döndü: Masa ve sandalyeler havada uçuştu
Olay, geçtiğimiz günlerde D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde bulunan 14 Burda AVM'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde bulunan alkollü bir mekanda müşteriler ile işyeri sahibi arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın ardından AVM'den ayrılan müşteriler daha kalabalık şekilde geri geldi.



Polis ekiplerinin de bulunduğu alanda işyeri sahibi ile bir süre konuşan grup, daha sonra tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı.

Alışveriş merkezinde bulunan sandalye ve masalarla birbirlerini darp eden grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Savaş alanına dönen alışveriş merkezindeki kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde alışveriş merkezine kalabalık şekilde gelen grubun masada oturan işyeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

AVM savaş alanına döndü
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