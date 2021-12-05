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4 yaşındaki Beren'in salıncak isteğine Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı kayıtsız kalmadı

Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde oturan spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı bulunan 4 yaşındaki Beren, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan kendisinin de binebilmesi için engelsiz salıncak talebinde bulundu. Beren'in talebi üzerine harekete geçen Tuzla Belediyesi ekipleri, Beren’in evine yakın olan Şehit Bahadırhan Solak Parkı’na engelsiz salıncak kurdu. Beren’in salıncaktaki keyifli anları ise kameralara yansıdı.

Ekleme: 5.12.2021 - 14:45 Güncelleme: 5.12.2021 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
4 yaşındaki Beren'in salıncak isteğine Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı kayıtsız kalmadıTuzla'nın Şifa Mahallesi'nde oturan 4 yaşındaki Beren, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan özel bir istekte bulundu.

Spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı nedeniyle parklarda bulunan salıncaklara binemeyen Beren, evinin yakınında bulunan Şehit Bahadırhan Solak Parkı'na engelsiz salıncak kurulması konusunda Başkan Yazıcı'dan talepte bulundu.

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Beren'in isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler, Şehit Bahadırhan Solak Parkı'na Beren ve dezavantajlı diğer çocuklarında kullanabilmesi için engelsiz salıncak kurdu.

Parkta annesinin yardımıyla salıncakta sallanan Beren'in mutluluğu ise kameralara yansıdı.



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