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Taliban, evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik yeni kararları ilan etti!

Afganistan'da Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, kadınların eşlerini seçebileceğini ve miras hakkını kullanabileceğini bildirdi. Ahundzade evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik çıkarttığı 6 maddelik kararnameyi paylaştı. Ancak, yeni kanunlar içinde kadınların eğitim ve çalışma haklarına değinimedi.

Ekleme: 4.12.2021 - 01:07 Güncelleme: 4.12.2021 - 01:16 / Editör: Ozge Selin
Taliban, evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik yeni kararları ilan etti!
Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, kadınların eşlerini seçebileceğini ve miras hakkını kullanabileceğini bildirdi.

6 MADDELİK KARARNAME

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından, Ahundzade'nin evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik çıkarttığı 6 maddelik kararnameyi paylaştı.

RIZA ALINMASI ZARURİ

Kararnamenin ilk maddesinde, yetişkin kızların evlenirken rızalarının alınmasının 'zaruri' olduğu ve hiç kimsenin kadınları evliliğe zorlayamayacağı vurgulandı.

'KADIN MAL DEĞİLDİR'

İkinci maddede, 'Kadın mal değildir. Asil ve özgür bir insandır. Kimse onları barışı sağlama adına başkasına veremez' ifadelerine yer verildi. Afganistan'da bazı aşiretler kan davaları ya da aralarındaki düşmanlıkları sonlandırmak için ailedeki kadınlar üzerinden husumetli aile ile evlilik bağı kurabiliyor.

DUL KADINLARIN ZORLA EVLENDİRİLMESİ

Üçüncü maddede, kocanın vefatının ardından (4 ay 10 gün ya da hamilelik sonrası) kocanın kardeşinin ya da başka bir akrabanın, 'dul kadını' evliliğe zorlayamayacağı belirtilirken kadının evlenip evlenmeme ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu vurgulandı. Dördüncü maddede yeni erkekten (evlilik tazminatı olarak) mehir almanın dul kadının rızasına bırakıldığı belirtildi.

Beşinci maddede ise kadının ölen kocasından, çocuklarından, babasından ya da diğer akrabalarından miras ya da mülke ortak olma hakkına sahip olduğu vurgulanırken 'Kimse onu bu hakkından mahrum edemez' denildi.

ÇOK EŞLİLİK

Altıncı maddede ise çok eşli erkeklerden, eşlerinin haklarını tanıması ve eşleri arasında ayrım yapmaması istendi.

Ahundzade, kararnamede tanımlanan ve dini çerçevede olduğu belirtilen çeşitli hakların eksiksiz kullanılması için hükümet organlarına, din adamlarına ve aşiret liderlerine gerekli adımları atması konusunda talimat verdi.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKINDA DEĞİNİLMEDİ

Taliban sonrası Afganistan'da kadınların çalışması ve kızların okula gitmesi kısıtlanmıştı.

Uluslararası toplumun, Taliban ile olan diplomatik ilişkilerinde en çok kadınların çalışma ve eğitim haklarına yönelik kısıtlamaları gündeme getirmesine rağmen Taliban lideri Ahundzade, yayımladığı kararnamede bu konuya değinmedi.

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