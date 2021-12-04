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Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak 102 milyon dolarlık çinko tesisi bugün açılıyor

Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve ilk etapta 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Çinko İzabe Tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak.

Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak 102 milyon dolarlık çinko tesisi bugün açılıyor
Ekleme: 4.12.2021 - 09:16 Güncelleme: 4.12.2021 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak 102 milyon dolarlık çinko tesisi bugün açılıyor
Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan tesis, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, tesiste incelemede bulundu.

Aktay, gazetecilere, 102 milyon dolar yatırımla kurulan tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyeceğini söyledi.


Türkiye'nin şu anda yıllık tükettiği 250 ile 300 bin ton dolayında çinkoyu ithal ettiğini dile getiren Aktay, ithalatın yüzde 38'inin Siirt'teki tesiste karşılanacağını belirtti.

Türkiye'nin ilk ve tek Çinko İzabe Tesisinin kurulum çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Aktay, şöyle konuştu:

"Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşriflerine hazır hale geliyor. Şu an hummalı bir çalışma var sahada. Çinko farklı sektörlerde farklı ürünlerin alaşımında kullanılan stratejik bir ürün. Türkiye'de yaklaşık 250 - 300 bin ton arasında çinko tüketilmekte. Türkiye'de yılda en az 1 milyar dolara yakın bir maliyet oluşturuyor. Türkiye kendi çinkosunu üretemediği için ihtiyacının hepsini dışarıdan karşılamakta. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak...


Bu da Türkiye ithalatının yüzde 38'ini karşılıyor. Yatırımın sadece Siirt için değil bölge için de çok büyük önemi var. Bölgesel kalkınma açısından bu yatırımın çok önemli bir rolü olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü Siirt, Şırnak ve Hakkari'deki madenlerin Siirt'te işlenmesi noktasında bir defa madenin son ürüne dönüştürülmesinin teknolojisi burada geliştirilmiş oldu. Bu da ilimiz adına bölge adına çok önemli bir gelişmedir."

Aktay, inşaat aşamasında bile yüzlerce kişiye istihdam sağlayan tesisin çok kârlı bir yatırım olduğunu, açılışın yapılacağı gün bölgede aynı anda 2 fabrikanın daha temelinin atılacağını aktardı.

Yasin Aktay şunları kaydetti:

"Tesisin açılış günü, kurşun-gümüş ve sülfürik asit olmak üzere iki fabrikanın daha temelini atmış oluyoruz. Her iki tesisin de tam kapasiteyle faaliyete girmesiyle Siirt'te 2 bin 500 kişi olmak üzere Şırnak ve Hakkari ile birlikte istihdam sayısı 2024 yılında 7 bin 500 kişiye kadar ulaşmış olacak. Bölgede sağlayacağı yeni istihdam alanı açısından da ayrı bir önemi var. Bölgede bu tür yatırımları teşvik etme suretiyle daha fazla özel sektör istihdamına da güçlü bir ivme sağlayacak. Türkiye madenleri bakımında son derece zengin bir ülkedir. İnşallah bu tesis başta maden yatırımları olmak üzere diğer yatırım alanlarına da önemli bir etki sağlayacak. Siirtliler olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı büyük açılışı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bölgenin terörden çok çektiğine de değinen Aktay, devletin kararlı mücadelesi sonucu terörün izlerinin silindiği bölgede yatırım alanlarının arttığını, Siirt ve bölge geneli yeni hizmetlerin önünün de açılacağını söyledi.
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Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak 102 milyon dolarlık çinko tesisi bugün açılıyor
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