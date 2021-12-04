Şehidimiz kanı yerde kalmadı! Eren operasyonunda öldürülen terörist sayısı 9 oldu

Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirlen operasyonda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma personeli Celil Mutlu’nun katilleri etkisiz hale getirildi. Operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1’i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kahraman Jandarma personeli Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidin kanı yerde bırakılmadı.