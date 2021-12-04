Kripto para borsalarında deprem! Tarihi düşüşün iki nedeni var...

Kripto para piyasaları güne büyük bir şok ile başladı. Tarihin en büyük düşüşü yaşanırken, Bitcoin yüzde 22'lik değer kaybı ile 42 bin dolara geriledi. Satışların etkisi ile 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar tarihi düşüşü iki nedene bağlıyor. İşte kripto para piyasalarındaki sert düşüş ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

Kripto para borsaları güne tarihi düşüş ile başladı. Kripto para yatırımcıları büyük şok yaşarken, Bircoin yüzde 22 değer kaybederek 42 bin dolara çekildi. Uzmanlar, zaman zaman bu tarz düşüşlerin olabildiğini belirtirken, 'Temkinli olun' çağrısında bulunuyor.KRİPTO PARA BORSALARINDA DEPREMKripto para borsalarında adeta deprem yaşanıyor. 4 Aralık sabahında kripto para piyasalarında tarihi düşüş yaşanıyor. 3 ayda rekor kırarak 70 bin dolar bandına dayanan Bitcoin 42 bin dolara kadar çekildi. Değer kaybı yüzde 22'yi buldu.KRİPTO PARA BORSALARINDAKİ TARİHİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?Sert düşüş ile birlikte 500 milyar doların buhar olduğu belirtilirken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını sakin ve temkinli olmaya çağırıyor. Daha önce de benzer düşüşler olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2 gelişmeye dikkat çekiyor.Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.