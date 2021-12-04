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Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: Faz-2 çalışması tamamlandı

İstanbul Üniversitesi'nde koronavirüs hastalarına uygulanacak ilacın Faz-2 çalışması tamamlandı. Dünyada ilk kez kullanıldığı belirtilen teknolojiyle üretilen ilacın, 2022'de acil kullanım onayı alarak hastalara uygulanması bekleniyor.

Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: Faz-2 çalışması tamamlandı
Ekleme: 4.12.2021 - 00:00 Güncelleme: 4.12.2021 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: Faz-2 çalışması tamamlandı
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, koronavirüsle mücadelede önemli bir adım attı.

Nefes yoluyla akciğerleri tedavi edecek ilacın Faz-2 çalışmaları tamamlandı. 16 kişilik ekip gece gündüz çalıştı.

Çalışmayı Doç. Dr. Ayça Yıldız Peköz , klinik çalışmaları ise Prof. Dr. Mustafa Erelel yürüttü.


TÜRKİYE'NİN İLK KORONAVİRÜS İLACI OLACAK

İlacın Faz-3 aşaması tamamlandığında Türkiye'nin ilk koronavirüs ilacı olacak.

'Çalışmada solunum sıkıntısı olan hastaların iyileştiği görüldü'

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayca Yıldız Peköz, ilaçla ilgili şunları söyledi:

'80 hastada yapıldı. İlacı uygulamış olduğumuz hastaların hepsi ağır vakalardan oluşuyordu. Solunum fonksiyonlarını tek başına yapamıyorlardı. Bir cihaza bağlılardı. Sonrası sağlıklı bir şekilde evlerine ulaştılar. İlaç, hasta ağzına yerleştiriliyor ve nefes alıyor. Nefes almayla beraber akciğerlerini teneffüs etmiş oluyor ve burundan nefes veriyor. Böylelikle aslında bakarsanız alt solunum yolu, üst solunum yolunda da biz bu ilaçla temas ettirmiş oluyoruz ve böyle bir antiviral aktivitesi olduğunda bu ilacın bu bölgeyi de yani hem alt solunum hem üst solunum yolunda temizlemiş oluyoruz.'

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDEN ONAY ALDI

İlaç, şimdilik sadece İstanbul Tıp Fakültesi'nden onay aldı. Faz-3 çalışması tamamlanıp tüm onaylar alındığında Türkiye ve dünya için umut olması bekleniyor.
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