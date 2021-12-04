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Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK'sız' başsağlığı mesajı

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Celil Mutlu için başsağlığı mesajı yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine terör örgütünün adını anmadı. CHP lideri, daha önce yaptığı bir açıklamada terör örgütünün reklamını yapmamak için 'PKK' demediğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK'sız' başsağlığı mesajı
Ekleme: 4.12.2021 - 14:30 Güncelleme: 4.12.2021 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK'sız' başsağlığı mesajı
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Teröristler bir mağarada kıstırıldı. Mağaradaki teröristler "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.

OPERASYONDA ŞEHİT OLDU
Teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi, biri ise teslim oldu. Çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, kurtarılamayarak şehit oldu.


PKK'NIN ADINI ANMADI
Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tunceli Ovacık'ta çıkan çatışma sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu’ya Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.

"REKLAMINI YAPMAK İSTEMİYORUZ"
CHP lideri, daha önce olduğu gibi başsağlığı mesajında yine teröristlerin adını anan bir ifade kullanmadı. Bu tutumuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "Neden isim vererek PKK'yı kınamıyorsunuz?" sorusuna "Terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz" cevabını vermişti.
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