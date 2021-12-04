Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Mersin'de bir miting gerçekleştirdi. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Birlikte mitingler yapın' çağrısı sonrası Mersin'de miting yapma kararı alan Kılıçdaroğlu, meydanda yüz binlerce kişinin olacağını ifade etmişti. CHP Lideri beklediği coşkuyu bulamadı. Zira HDP, İYİ Parti ve TİP'in de destek verdiği mitinge 29 ilden otobüs kaldırıldı. Ancak meydandaki kişi sayısı 25 bini bile bulmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'teki mitinginden Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu, "Bugün Mersin'deydi, Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde." dedi.SELAHATTİN DEMİRTAŞ TALİMATI VERDİ, KILIÇDAROĞLU HAREKETE GEÇTİHDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden HDP, İYİ Parti ve CHP'nin birlikte mitingler düzenlemesi gerektiğini söyledi. Demirtaş'ın sözlerini talimat olarak kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Mersin'den başlıyoruz' yanıtını vermişti.KILIÇDAROĞLU, MERSİN'DE UMDUĞUNU BULAMADICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüz binlerin katılmasını beklediği miting için bugün Mersin'e gitti. CHP, miting için tahsis edilen meydandan daha büyük bir meydan talep etmiş, kalabalığın verilen meydana sığmayacağını ifade etmişti. Ancak CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun umduğu ile karşısında bulduğu aynı olmadı.HDP, İYİ PARTİ VE TİP DESTEK VERDİ: 29 İLDEN OTOBÜS KALDIRILDIMersin'de düzenlenen mitinge katılımın yüksek olması için CHP'nin yanı sıra HDP, İYİ Parti ve TİP seferber oldu. Meydana 29 ilden otobüs kaldırılarak vatandaş getirildi. 4 partinin seçmeninin toplandığı meydanda yüz binler bekleniyordu ancak 21 bin 500 kişi toplanabildi. Gelenlerin 9 bin 500'ünün ise 29 ilden toparlanan ve otobüs ile getirilenler olduğu tespit edildi.MİLLET BAHÇESİNİ DE TALEP ETMİŞLERDİ ANCAK MEYDAN BİLE TAM DOLMADICHP'ye tahsis edilen miting meydanının hemen yanında Millet Bahçesi vardı. CHP, kalabalığın dolup taşacağını ifade etmiş, bu alanı da miting için istemişti. Ancak Millet Bahçesi boş kaldı, meydanda da seyreklikler dikkat çekti.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA MİTİNG GÖNDERMESİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Siirt'teydi. Erdoğan, Siirt'te bir dizi toplu açılış gerçekleştirirken, Siirtli vatandaşlara da seslendi. Coşku ile karşılanan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.Erdoğan, "Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilse doldururduk diyor sen önce verilen alanı doldur. Topladığın rakamlar ortada. Bırak kamu kurumlarını basıp, memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti kirletiyor." dedi.