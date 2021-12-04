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Cumhuriyet gazetesi okul öncesinde din dersine tepki gösterdi

Eğitim-Bir-Sen'in, “Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din eğitimi yer almalıdır” önerisini Cumhuriyet gazetesi manşetine taşıdı.

Cumhuriyet gazetesi okul öncesinde din dersine tepki gösterdi
Ekleme: 4.12.2021 - 10:47 Güncelleme: 4.12.2021 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet gazetesi okul öncesinde din dersine tepki gösterdi
Geçtiğimiz gün 20. Milli Eğitim Şurası'nda reform niteliğinde çok sayıda karar alındı.

Alınan kararlar arasında en dikkat çeken öneri ise Eğitim-Bir-Sen'den geldi.

Şurada Eğitim-Bir-Sen “Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerleri eğitimi yer almalıdır” önerisinde bulunurken, bu öneri oy çokluğuyla benimsendi.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Öze de din eğitimi konusundaki öneri için, “Alınan kararlar, bize emanet. Önerinin doğruluğunu veya yanlışlığını Milli Eğitim Bakanı olarak tartışamam. Şura kararları, tavsiye niteliğinde ve yaptırım zorunluluğu yok. Gerek oy birliği gerekse oy çokluğuyla kabul edilen tüm kararları yeniden değerlendireceğiz ona göre yol haritamızı çıkaracağız. Yani burada alınan her kararı, Milli Eğitim Bakanlığı benimsediğimiz, reddettiğimiz veya kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor” dedi.

CUMHURİYET'İN TEPKİSİ
Geçmiş yıllarda oluğu gibi okullarda dini eğitime her fırsatta karşı çıkan Cumhuriyet gazetesi, bu karara da tepki göstererek manşetine taşıdı.

Cumhuriyet gazetesi haberinde 'okul öncesine din eğitimi” önerisi, usul ve esaslar çiğnenerek genel kurul gündemine alındı' ifadelerine yer verirken; Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın da açıklamalarına yer verdi.

'BUNUN ADI BEYİN YIKAMA...'
Özbay ise açıklamalarında şunları söyledi;

'Bunun adı eğitim değil beyin yıkama olur. Beğenin, beğenmeyin bu ülke laik bir cumhuriyettir. Anayasaya, laikliğe, çağdaşlığa, insanlığa bu kadar aykırı bir kararı hayata geçiremezsiniz. Bu skandal, karanlık ajandaya karşı her yönüyle hukuk savaşı vereceğimizi açıkça ilan ediyoruz”

Cumhuriyet gazetesi okul öncesinde din dersine tepki gösterdi
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