Başkan Erdoğan'ın programına bombalı saldırı son anda önlendi! Beyaz TV Ana Haber ortaya çıkardı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün çeşitli açılışlar ve temel atma töreni için Siirt'teydi.Siirt'te düzenlenen mitingde Başkan Erdoğan'a bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Beyaz Ana Haber'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre, eylem arayışındaki teröristler polis memuru evindeyken polis aracının altına uzaktan kumandalı bomba yerleştirdi.Kullanılan polis aracının diğer ekiplerle birlikte Siirt'teki miting alanına gideceği biliniyordu,Polis aracının altına koyulan bomba düzeneği son anda fark edildi. İki polis memurunun dikkati sayesinde bomba fark edildi.Bulunan patlayıcı, uzmanların müdahalesi ile sökülüp incelemeye gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gizlilikle yürütülen soruşturmada, teröristlerin mitingte görevli olan polislerin isimlerine nasıl ulaşıldığı ve oraya özel araçla gidileceğininin nasıl öğrenildiği araştırılıyor.Patlayıcının kaynağı ve taşıyıcılarıyla ilgili farklı bilgiler elde edilebilmesi için çalışma titizlikle sürdürülüyor.