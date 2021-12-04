'4 yerden 5 yerden maaş alan düzeni bitireceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na CHP'li İBB şoku! İşte CHP'li İBB'dekilerin aldığı maaşlar...

Mersin'de vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "4 yerden 5 yerden maaş alan düzeni bitireceğim" şeklinde bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'li İBB mensuplarının aldığı maaşlar gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bahsettiği "4 yerden 5 yerden maaş alanların" aslında CHP'li İBB'nin içinde olduğu ortaya çıktı.

Mersin'de vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, '4 yerden 5 yerden maaş alan düzeni bitireceğim' şeklinde bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'li İBB mensuplarının aldığı maaşlar gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bahsettiği '4 yerden 5 yerden maaş alanların' aslında CHP'li İBB'nin içinde olduğu ortaya çıktı.İşte CHP'li İBB'den birden fazla maaş alanların isimleri ve maaşları;