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Türk bilim insanlarının koronaya karşı ürettiği ilaç son aşamada

Koronaya karşı her alanda çalışmaların sürdürüldüğü Türkiye'de dünyada ilk defa kullanılan bir teknolojiyle ilaç üretildiği söylendi. Üretilen ilacın akciğer hastalığında da kullanacağı belirtildi.

Ekleme: 3.12.2021 - 09:21 Güncelleme: 3.12.2021 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Türk bilim insanlarının koronaya karşı ürettiği ilaç son aşamadaDünya genelinde koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşılamalar hızla devam ederken, Türkiye'de koronaya karşı ilaç için yeni gelişmeler yaşandı.

DÜNYADA İLK DEFA KULLANILAN TEKNOLOJİYLE KORONA İLACI ÜRETİLDİ

İstanbul Üniversitesi'nin, dünyada ilk defa kullanılan bir teknolojiyle, Kovid-19'a karşı bir ilaç ürettiği duyuruldu.

Faz-2 çalışmaları sona eren ilacın verildiği ağır hastaların tamamında olumlu gelişmeler yaşandı.

İLACI KULLANAN HASTALARIN EVLERİNE SAĞLIKLI DÖNDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Faz-3 aşamasına gelen ve nefes yoluyla uygulanan yerli ilacın, kritik hastaların akciğerlerini onardığı ve İlacı kullan hastaların evlerine sağlıklı döndüğü bildirildi.

Yaşanan peş peşe gelişmeleri ardından klinik onay sürecinin de başlatıldığı aktarıldı.



AKCİĞER HASTALARI DA İLACI KULLANABİLECEK

İlacın ,koronanın yanı sıra diğer akciğer hastalarında da kullanılacağı vurgulandı.

Ayrıca Doç. Dr Ayça Yıldız Peköz'ün formülasyonunu üstlendiği ilacın, direkt akciğerlere etki ettiği söylendi.
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