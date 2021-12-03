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Son dakika: İran'ı karıştıracak 'ihanet' iddiası! MOSSAD dev tesisi onlara patlattırmış

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Ekleme: 3.12.2021 - 18:23 Güncelleme: 3.12.2021 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
Londra merkezli The Jewish Chronicle, İran'ın en önemli nükleer tesisi Natanz'ı havaya uçurmak için İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın üst düzey İranlı bilim adamları ile iş birliği yaptığını iddia etti.

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın üstlendiği bir patlama sonrası, İran nükleer tesisinde patlama meydana gelmiş, santrifüjlerin yüzde 90'ı imha edilerek kompleks dokuz aya kadar kullanım dışı bırakılmıştı.

Londra merkezli The Jewish Chronicle gazetesinin iddiasına göre İsrailli ajanlar 10 kadar bilim insanına yanaştı ve uluslararası muhalif gruplar için çalıştıklarını iddia etti. İranlı bilim insanları, nisan ayında Natanz'daki yeraltı A1000 santrifüj salonunu yok etmeyi kabul etti.

PATLAYICILARI DRONE BIRAKTI, BİLİM ADAMLARI YERLEŞTİRDİ

Kullandıkları patlayıcıların bir kısmı bir drone ile yerleşkeye atılarak bilim adamları tarafından sessizce toplanırken, bir kısmı da bir yemek tırındaki yiyecek kutularının içine gizlenerek yüksek güvenlikli tesise girdi.

Bilim insanlarının taşıdığı kutular, nükleer santraldeki santrifüjlerin yüzde 90'ını yıktı ve İran'ın nükleer çalışmalarında kilit rol oynayan kompleksi dokuz aya kadar devre dışı bıraktı.

Yeni ayrıntılar, İran'da 11 aylık bir sabotaj döneminde gerçekleşen üç bağlantılı Mossad operasyonunun şaşırtıcı ayrıntılarını da içeriyor.

İlk ikisinde, Temmuz 2020 ve Nisan 2021'de Natanz'daki kompleks patlayıcı kullanılarak hedef alınırken, üçüncüsü bu yılın haziran ayında Kerec şehrinde İran Santrifüj Teknoloji Şirketi'ne (TESA) yönelik drone saldırısıydı

Diğer iddialar ise şöyle:

1- Mossad casusları, Natanz santrifüj salonunu inşa etmek için kullanılan yapı malzemelerine patlayıcıları 2019 kadar uzun bir süre önce sakladı ve 2020'de onları tetikledi.

2- Ajanlar, bir motosikletle aynı ağırlığa sahip silahlı bir quadcopter'ı (döner kanatlı drone) parça parça İran'a soktu ve haziran ayında Kerec'daki TESA şirketine füze fırlatmak için kullandı:

3- Üç operasyon, 1.000 teknisyen, analist ve casusun yanı sıra sahadaki çok sayıda ajandan oluşan bir ekip tarafından 18 aylık bir süre boyunca birlikte planlandı.

4- İran nükleer altyapısına yönelik üç saldırı, İsrail istihbarat çevrelerinde 'mavi-beyaz-ve-kırmızı' olarak adlandırılan ABD ile değil, tek başına hareket eden Mossad ajanları tarafından gerçekleştirildi.
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