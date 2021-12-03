Son dakika! Bakan Akar MKE Mühimmat Fabrikası'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi MKE Mühimmat Fabrikası'nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Akar: "Savunma sanayimizdeki gelişmeleri büyük bir heyecan, gururla izliyoruz. Tek yürek, tek yumruk olarak çok daha fazla çalışarak önümüzdeki teknoloji bariyerlerini aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Çok ciddi, kritik projeler var. Bunlar komutan arkadaşlarımızı son derece heyecanlandırdı."