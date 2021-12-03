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MSB: Üç adet Akıncı İHA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üç adet Akıncı İHA, Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" denildi.

Ekleme: 3.12.2021 - 13:11 Güncelleme: 3.12.2021 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
MSB: Üç adet Akıncı İHA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiMilli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üç adet Akıncı İHA, Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Bayraktar AKINCI TİHA silahlandı: Hedefini nokta atışıyla vurdu
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.



BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise, "Mehmetçik'in yeni gücü Bayraktar AKINCI TİHA'lar gökyüzünde destan yazmaya hazır! Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun..." denildi.

Bayraktar AKINCI TİHA Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor
Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.


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